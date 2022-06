OTKRIVENO! NOVA DEVOJKA ŽIKE JAKŠIĆA JE BIVŠA ŽENA FUDBALERA ZVEZDE! Sportista poznat po SKANDALIMA, a sa njom ima sina! (FOTO)

VoditeljŽika Jakšić u vezi je sa Tijanom Mijailović, koja je bila u braku sa ekadašnjim fudbalerom Crvene zvezde Nikolom Mijailovićem i iz braka imaju sina.

- Žika se opasno zaljubio, ona nije javna ličnost i uopšte ne želi da se povlači po tabloidima. S obzirom na to da radi ozbiljan posao takva vrsta marketinga joj ne treba... Od pre šest meseci sve više su počeli da se sreću i izlaze zajedno i desile su se „varnice“. Žika je bio taj koji je morao nešto više da se potrudi... Ma nova ljubav ga je baš dovela u red, često se sa njim šalimo kako ne sme da mrdne od devojke - rekao je izvor za Hello.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Tijana je na Instagramu potpisana kao „The mother of dragon“ (majka zmaja), a osim toga u opisu profila stoji da se bavi ekologijom i menadžmentom, kao i da je članica UNESCO-a.

foto: Printscreen/Instagram

Njen bivši suprug, fudbaler Nikola Mijailović je pre šest godina bio priveden pod sumnjom da je počinio krivično delo građenje bez građevinske dozvole, i to zbog izgradnje akva-parka na Adi Ciganliji.

Njemu je tada određen pritvor do 30 dana zbog sumnje na nelegalnu gradnju, a nakon godinu dana je i oslobođen svih optužbi. Po nalazu Apelacionog suda nije dokazano da Mijailović imao svojstvo lica koje može biti učinilac krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole, a koje mu je stavljeno na teret.

foto: Dado Đilas

- I ja mogu to da potvrdim. Ja sam postao popularan i sad kao ja sam nešto mnogo lep, u pa da vidiš kako mi prilaze sa 'Jaoj, Žiko,uuuu', ma popularnost, televizija čini čuda. Kaže mi drug ‘Dobro, Žiko, tebe jure zbog televizije’, pa nego zbog čega će da me jure, pa šta da ti radim, ja sam na televiziji, nisi ti. To je normalno, ja sa tim nemam ništa.

foto: Dado Đilas

Kurir.rs/I.B/Hello

Bonus video:

02:46 Žika Jakšić održao spektakularan govor za svoj rođendan