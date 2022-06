ĐANI NIJE BALAVAC! Đanijeva Slađa progovorila o HIT SNIMKU na kom folkeru GURAJU FLAŠU U USTA: On zna koje su mu GRANICE! (VIDEO)

Supruga pevača Radiše Trajkovića Đanija Slađa Trajković oglasila se i dala svoj komentar na snimak koji je postao apsolutni hit na društvenim mrežama, a u kom njenom mužu stavljaju flašu u usta dok on prethodno puši sveću.

Slađa je tim povodom za Informer istakla da nije videla snimak.

- Ja to nisam videla verujte mi - počela je Slađa, a na pitanje kako ona reaguje kada vidi takav snimak i šta mu kaže, Đanijeva supruga rekla je sledeće:

foto: Tamara Trajković

- Da vam kažem Đani je pre svega narodski čovek, 99 posto je neko hteo da mu da da popije vodu, ali je to malo drugačije ispalo na snimku. Đani nije balavac, on je stalno po tim svadbama i ako neko zna da se ponaša to je on. To bi bilo isto da sam ja žedna pa mi neko prinese čašu ili flašu, pa je to ispalo tako bezveze - kaže Đanijeva žena i dodaje da njen suprug zna gde mu je limit:

- Đani nikada ne ide preko granice, zna on dokle je merilo i ide do granice do koje on želi - tvrdi Slađa, a konstataciju da je izgledalo kao da su pevača povredili ona dodaje:

- Ne, nema šanse to je svadba kod roma. Njega romi mnogo vole i poštuju. Ja znam kada ga zovu, Đani pusti spikerfon i ja čujem koliko ga oni uvažavaju, kako ga mole da dođe kod njih na veselje - bezbrižno kaže pevačeva supruga i tvrdi da folker uvek drži sve pod kontrolom:

- Đani itekako zna da bude drzak i bezobrazan kada mu nešto ne odgovara. Svi misle da je on meden i da kod njega sve može, ali verujte ne može. On postavlja granice koliko može - zaključila je Slađa.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:33 Đani zgrnuo pare na veselju