SINA NISAM VIDEO ČETIRI MESECA! Kurir u Grabovcu, u poseti GASTOZOVOM ocu: Kakav talenat, kakva muzika?! To ga je SLAGAO neko

Nenad Marinković Gastoz javnosti je postao poznat tokom takmičenja u rijalitiju "Parovi", nakon kojeg je počeo da se bavi repovanjem, a njegovog oca Svetislava Sinđelića Đuru, koji je mnogo puta pominjan u medijima, sreli smo ispred njihove porodične kuće u Grabovcu dok je radio u pomoćnoj prostoriji.

Đura je s nama podelio kakav je Nenad bio kao dete, otkrio nam je da nije voleo da uči, a priznao je i da podržava sina u svemu, ali da on ne smatra muzikom to čime se Gastoz bavi. Sinđelić nam je s knedlom u grlu priznao da se sa sinom nije video više od četiri meseca.

- Nenada sam poslednji put video nekad proletos, kada je dolazio kod mog najstarijeg sina. Čujemo se, ali ne baš redovno. Kada znam da nije tezgi, ja ga okrenem. Najmlađi sin Nikola, koji živi sa mnom, i Nenad su najvezaniji. Njih dvojica se najčešće čuju i viđaju, Nikola je često kod njega. Sva moja deca su u dobrim odnosima i to mi je veoma drago. Da, i Gastoz i ja smo u dobrim odnosima jer nismo često zajedno, pa nemamo vremena da se posvađamo - kaže Đuro i objašnjava kakav je Nenad bio kao mali:

- Nestašan jako, ali u suštini dobro dete. Voleo je sve, kao majmunče. Da pipne, čačne, gurne, ali u principu je bio dobar. Nikada nijedno dete nisam udario. Imam ih petoro, iz tri različita legla, to ja volim tako da kažem, ali mislim iz tri različite veze. Jednom sam najstarijem sinu udario šamar, i danas mi je zbog toga žao. Ljudi se u nedostatku inteligencije tuku. U školi je bio dobar, prolazio je, nije učio, a inteligentan je. Kao i svaki dečak, voleo je da se pobije.

Na naše pitanje kada je primetio da Gastoz ima talenat za muziku, njegov otac nas je iznenadio.

- Kakav talenat, kakva muzika?! To ga je slagao neko. Kakvi reperi, kakvo pevanje, ne razumem ja to. Za mene je muzika druga stvar, meni su muzičari Toma Zdravković, Oliver Dragojević i ostali pevači moje mladosti. A ovo, Đus i ovaj moj, gingele mingele, i ja nemam pojma na kraju šta je on rekao. Bez obzira na to što se meni ne dopada ta muzika, podržao sam ga. Tu nema greške, sve što odluči u životu, kao njegov otac - tu sam da ga podržim.

Što se tiče ljubavnih veza, to nije isto kao i sa karijerom.

- Nisam podržao sve njegove ljubavne izbore! Ne želim da otkrivam imena i da o bilo kojoj ja govorim, ali bilo je i devojaka koje mi se nisu dopadale. Voleo bih da se uskoro oženi, ali nema šta ja da mu tražim životnu saputnicu, to će on sam. Ako pogodi, bravo, ako promaši, onda je sam birao i nisam ja kriv.

Gastoz je kao dečak živeo s majkom, a Đuru i danas boli što nije svaki dan provodio sa sinom.

- Bio sam uključen u njegovo odrastanje, viđali smo se. Šta ja znam, nije isto kada dete nije pored tebe stalno, to je druga priča. Boli me to. Ako bog prašta, moraće i Nenad da oprosti. Najdraže mi je što su sva deca u ljubavi i što je Nenad u dobrim odnosima sa mojom sadašnjom suprugom - kaže Đuro i otkriva kako reaguje kada čuje da njegov sin psuje na televiziji.

- To govore maligani, a ne on. Po tome i znam da je moj, jer voli da popije kao i ja.

