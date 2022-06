JOVANA JEREMIĆ NAPADNUTA U ULAZU ZGRADE Dok je bila u braku sa Vojom DOŽIVELA VELIKU neprijatnost: Žena je zgrabila za kosu i VRAT

Jovana Jeremić iako se razvela od političara Vojislava Miloševića, sa njim je ostala u prijateljskim odnosima pa je čak nedavno upoznala i Vojinu novu devojku.

Nadamo se samo, da nova izabranica neće biti mnogo ljubomorna na bivšu suprugu, budući da je Jovana već jednom imala nemilu situaciju od devojke koja je Voju spopadala još dok su bili zajedno, piše Svet, a prenose mediji.

- Pre braka, dok se još zabavljao sa Jovanom Vojislavu su počele da stižu SMS poruke od nepoznate devojke, koja je na sve moguće načine pokušavala da mu se približi. On joj je odgovorio na nekoliko poruka ne bi li shvatio o čemu se radi, a za to je saznala i Jovana. Do nje su stigle priče da se čak i video sa tom devojkom, ali ona nije želela to da proverava jer se takvim stvarima ne bavi, već je sa njim prekinula svaki kontakt, a njeno objašnjenje bilo je da ne prašta ni najmanju grešku. Jovani je nezamislivo da se njen partner dopisuje ili viđa sa drugom devojkom jer je ona sama krajnje poštena i odana i to isto traži i od druge strane. Vojislav je tada bio u šoku zbog njene reakcije, molio ju je za oproštaj, dokazivao da su mu sve podmetnuli i da nije kriv. Danima je zvao Jovanu i govorio joj da je voli, međutim ona nije želela da sluša molbe i izvinjenja. Jovana i sama zala da je Vojislav upao u nameštaljku, ali nije htela da prašta ni najmanji faul. Stavila je tačku na vezu i krenula dalje - pričao je dobro obavešteni izvor za Svet kada se to desilo:

- Kada je Vojislav prestao da odgovara na poruke toj devojci, ona je histerisala. Očajna što ne može da dođe do njega, svu mržnju usmerila je na Jovanu i jedno veče je sačekala u hodniku zgrade u kojoj je tada živela i kad je voditeljka naišla zgrabila je za kosu, a onda iza grlo, ali Jovana je bila dovoljno pribrana da je pesnicom zavali u glavu, tako da je ova pala na pod. Pripretila joj je da joj više ne padne na pamet da joj se približi i otišla u svoj stan. Jovana je nije prijavila policiji jer neće da troši energiju na nebitne ljude. Kad je pričala sa drugaricama, prokomentarisala je da je takvim ljudima najveća kazna da na njih ne obraćaš pažnju jer će tek tada sagoreti u svojoj mržnji i nemoći.“ Jovana i Voja su se kasnijej pomirili, ali brak ipak nije opstao.

