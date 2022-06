NEKAD BRALA MALINE ZA DŽEPARAC, DANAS SE KUPA U LUKSUZU: Ana Korać na ruci nosi 9.000 €, vozika se na jahti, izbacila SILIKONE!

Starleta Ana Korać pre nego što se proslavila učešćem u "Zadruzi" pričala je da je brala maline kako bi zaradila za džeparac.

Danas se baškari u luksuzu i hvali se time na društvenim mrežama.

Ana je, naime, objavila niz fotografija sa jahte na kojima pozira u jednodelnom kupaćem kostimu svetski poznatog brenda, a njene ogromne slikonske grudi bile su u prvom planu.

Starleta je na ruci imala skupoceni sat čija cena se kreće oko 9.000 evra.

"Dečko mi kupuje sve što poželim! On mi je kupio i novi automobil i za mene i psa. Rekao mi je da ne treba ništa da radim, već samo da uživam, a ja sam ga poslušala. Mogu lepo da živim i od rijalitija, ali me to više ne zanima. Takođe, i na Instagramu može dobro da se zaradi i tom poslu ću se jednog dana možda vratiti", rekla je Ana jednom prilikom.

