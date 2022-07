NESTALO 270.000 € I SKUPOCENI NAKIT: Detalji pljačke letovanja iz pakla Nikoline Pišek za koju Miša Grof tvrdi da je NAMESTILA

Uvrede, intervencija policije, obostrane prijave zbog pretnji te prijava krađe nakita i novca u vrednosti od oko dva miliona dinara - epilog je nesvakidašnjih i neugodnih događaja koji su se odvijali u luksuznoj Villi Hedonist u Kaštel Starom u avgustu 2020. godine.

U policiji je zbog pretnji na kraju završio srpski preduzetnik Vidoje Ristović, hrvatskoj javnosti poznat kao preminuli suprug voditeljke Nikoline Pišek. Njegov otac sada tvrdi da je za sve kriva hrvatska voditeljka.

Šta se dogodilo u avgustu 2020. godine?

Rok Gale, vlasnik vile, podneo je tada prijavu protiv voditeljkinog muža zbog uništavanja imovine i pretnji, a Nikolina Pišek je podnela prijavu protiv Galeta zbog krađe i otimanja lične imovine.

Pišek je zajedno sa porodicom opisala hrvatskim medijima svoje letovanje kao letovanje iz pakla, dok je, kako je rekla, trebalo da bude letovanje iz snova. Oni su pomenutom vlasniku vile, preko agencije, uplatili više hiljada evra kao kaparu pre svog dolaska u vilu. Kako navode hrvatski mediji, radi se o ukupnim iznosima od 3,10 i 7 hiljada evra.

"Dogovoreno je da se plati najam vile, najpre kapara od 7.000 evra, koju smo platili agenciji, a zatim smo vlasniku vile, odnosno suprugu vlasnice, Gali, platili još oko 10.000 evra, te još 3.000 evra za osiguranje od eventualne štete”, kaže Nikolina Pišek i nastavlja: “Najprije smo došli nas četvoro, jer jedna ćerka nije mogla da dođe iz Beograda zbog graničnoga režima i koronavirusa, ali je uskoro i ona došla. Sve ukupno trebalo nas je biti 8. Dakle Vidoje, ja, dvoje naše male dece, moja Hana s prijateljem, te moja prijateljica sa svojim detetom. Takođe, najavili smo da ćemo dovesti pse”, rekla je voditeljka za „Jutarnji.hr„ tada.

Kako je dalje opisala, vlasnik vile je gotovo svakodnevno dolazio u kuću i obilazio ih, mimo dogovora. Pišek kaže da su planirali da budu sami. Ona navodi da je imao neprimere komentare govoreći njenom suprugu da u Beogradu poznaje dve Brazilke koje ga mogu opustiti ukoliko mu bude potrebno, ali i da su u nekom trenutku saznali da postoje kamere putem kojih ih je vlasnik sve vreme posmatrao.

„Suprug je kod sebe imao oko 68.000 evra gotovine koju je par dana ranije podignuo s računa u Splitu jer je preko jedne advokatske kancelarije bio u pregovorima za kupovinu jedne nekretnine u Zagrebu, a taj novac je trebao biti kapara. Takođe, imali smo i skupoceni nakit vredan oko 270.000 evra, tri muška sata, Cartierovu narukvicu s brilijantima. Te dragocenosti smo stavili u sef koji se nalazio u ormaru u mojoj sobi, međutim nakon nedelju dana je Vidoje krivo ukucao šifru u sef te se sef zablokirao, pa smo zvali Galu da otvori sef jer se mogao otvoriti i ključem. On je došao i otključao sef, međutim bilo mi je neugodno jer sam videla da ima ključ, pa smo odlučili da nakit više ne držimo u sefu“, rekla je tada voditeljka.

Ona navodi da su veliki deo novca kasnije sakrili zajedno sa nakitom, a da su se poslednjih nekoliko dana njihovog boravka pretvorili u sam pakao.

Po povratku iz grada, privatno obezbeđenje ih je sprečilo da uđu u vilu i da uzmu svoje stvari, a nakon što je došla policija – Nikolina Pišek navodi da joj je bilo neprijatno jer je shvatila da se svi međusobno poznaju. U skraćenoj verziji priče, shvatili su da su opljačkani i da njihovih stvari više nema. Njena ćerka Hana je pala u nesvest zbog stresa, a njen suprug, srpski biznismen, tada je pokušao da krišom uđe u vilu zbog čega je bio napadnut, kako verbalno tako i fizički.

Nikolina navodi da ga je vlasnica vile obasipala nacionalističkim, uvredljivim komentarima.

Vlasnik vile tvrdio da mu uništavali kuću

U razgovoru za pomenuti hrvatski mediji, vlasnik vile tvrdio je da su mu uništavali imovinu.

“Uništavali su mi kuću. I premda sam ih na to stalno upozoravao, nisu prestajali, a na kraju su mi još i zaprijetili”, rekao je tada Gale, dodajući da je on ranije već godinama izdavao vile i na Ibci, ali da nikada do sada nikoga nije izbacio iz objekta.

“Uvek se trudim oko gostiju, nikada prije, ponavljam, nikada ni s kim nisam imao problema. Pa osam ljudi je dva dana čistilo nakon njih. Morali smo da kupujemo i nove stvari. On misli da je za taj najam kupio vilu. Pa valjda je neko vlasnik te kuće i valjda neko dolazi u tu kuću posle njih. Provalio je u moj dom i udario moju suprugu. Da su se držali kućnog reda i da nisu pretili nikada do toga ne bi došlo”, rekao je tada Gale, dodajući da su problemi izbili najviše zbog životinja koje su Ristovići imali.

“Agenciji je bilo prijavljeno da će doći sa dva pomeranca, a imali su četiri pasa i toga afričkoga ježa koji je zasmrdio čitavu sobu. Ti psi su skakali u bazen i spavali su u krevetima, premda je to bilo zabranjeno kućnim redom. Psi ne mogu ići na nameštaj”, rekao je Gale te je onda objasnio kako je došlo do eskalacije.

“Ma još smo sve to tolerisali. Kada sam mu preko agencije rekao da to ne radi, rekao im je da će poslati ljude i napraviti 300.000 evra štete. Tada smo odlučili da moramo da promenimo brave i da pozovemo čuvare kako bismo zaštitili našu imovinu. Kada su oni otišli na večeru, pozvali smo i policiju. Da, mi smo zvali policiju, a ne oni", rekao je on tada.

Miša Grof tvrdi da je Nikolina tada pljačkala samu sebe Miša Grof, otac preminulog Vidoja Ristovića, osvrnuo se sada na pomenuti događaj - kada su Vidoje i Nikolina letovali u u luksuznoj Villi Hedonist u Kaštel Starom. Miša Grof je izneo tvrdnje da je Nikolina kriva za to što je nestao novac i skupocen nakit, misleći na događaj sa pomenutog letovanja. "Posle smrti mog sina došlo je mnogo prijatelja. Rekli su da nisu hteli ranije da mi kažu. On je imao neki incident u Kaštelima, iznajmio je celu vilu. On je imao tu 68.000 evra keša i kompletan nakit u vrednosti od oko 280.000 evra. To sve je nestalo. Onda su mi oni rekli da misle da je ona sve to odradila. Ja sam kasnije shvatio", rekao je Miša.

