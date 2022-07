SILVANIN NAJVEĆI HIT BIO NAMENJEN ZORICI MARKOVIĆ! Isplivali NEPOZNATI DETALJI odnosa Tome Zdravkovića i Zorice, JAVNOST U ŠOKU

foto: Kurir televizija

Markovićka je ispričala da je imala tu čast da poznaje Tomu Zdravkovića za kog kaže da ga je gledala kao u ikonu.

- Meni je bila prva turneja u Mostaru sa Tomom, tada nas je bilo 20ak i svi su bili zvezde. Meni je čast bila velika. Nakon koncerta bismo išli u kafanu koju bi on birao, ja sam gledala u njega kao u ikonu. Bila sam mu kao dete. Upijala sam kako radi, kako živi. Dešavalo se i da potrošimo sve pare. Taj čovek se nikada više neće roditi - ispričala je Zorica.

Zorica je potom otkrila da je pesma "Šta će mi život" prvobitno bila namenjena njoj.

- Sećam se, kafana negde kod Šida gde smo pevali. Tada je on komponovao pesmu "Šta će mi život bez tebe dragi", on me je pozvao i moram reći da je ta pesma bila meni napisana, namenjena meni. Kada se završila turneja, on je dao pesmu Silvani. Ni jednog momenta nisam zažalila zbog toga, pesma je otišla u prave ruke i mnogo mi je drago što je ta pesma njoj pripala. On je gajio posebne emocije prema njoj - rekla je Zorica.

