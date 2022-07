SKINULA 30 KG, IMA SILIKONE, BRAZILSKI PODIGLA ZADNJICU, SAD GRMI U BIKINIJU: Subotićka prava RIBA, a ovako se BORILA za TOP TELO!

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić totalno se promenila kada je izašla iz rijalitija "Zadruga" u kom ju je dečko svojevremeno prevario.

Aleksandra je drastično smršala, preselila se u Novi Sad i našla partnera sa kojim ima sina Jovana i u srećnoj je vezi. Sada je njen Instagram "preplavljen" provokativnim fotografijama na kojima izgleda savršeno.

Nema ko ne komentariše Subotićkino izvajano telo u kupaćem kostimu, izvajane obline, ali to nije uvek bio slučaj.

Ona je jednom prilikom ispričala sve o borbi sa kilažom.

"Najdeblja sam bila za vreme te toksične veze, koja je uticala na to da počnem da se gojim. Posebno tokom mog boravka u rijalitiju. Mislim da mi je u tim momentima vaga bila smrtni neprijatelj. Imala sam čak 90 kilograma! Tih 30 kilograma nesreće lako sam izgubila zahvaljujući mojoj majci Ljubi", rekla je tada Aleksandra i dodala da je promenila način ishrane kada je ostala trudna sa verenikom Petrom Raspopovićem.

"Počela sam zdravo da se hranim po preporuci ginekologa koji mi je vodio trudnoću. On se šokirao mojom težinom i rekao mi da moram da dovedem u red liniju. Objasnio mi je da ni za bebu ni za mene nije zdravo da budem gojazna i da mi to može otežati porođaj. Ozbiljno sam shvatila njegove reči i u pomoć pozvala majku Ljubu", priznala je tada.

Kako bi bila što zadovoljnija, Aleksandra je operisala nos, a potom i podigla zadnjicu hirurški.

"Ovaj doktor je meni operisao i nos i grudi. Čekam da me premeste u sobu. Posle operacije će me premestiti u apartman. Prija mi momenat u bolnici. Kada sam se probudila iz anestezije to je bilo malo stresno. Sve me je bolelo, kukala sam, doktor me je držao za ruku i sestre. Radili smo brazilijsko podizanje guze", rekla je Aleksandra odmah nakon operacije.

