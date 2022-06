TETOVAŽA NA INTIMNOM DELU, A OD OBLINA ZASTAJE DAH: Subotićka se skinula u maleni KUPAĆI i puca od S*KSEPILA! (FOTO)

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić sada prilično uživa u životu.

Subotićka koja živi u Novom Sadu iskoristila je priliku da se osunča, pa pokazala liniju u bikiniju.

Ona je navukla zeleni kupaći kostim koji joj je naglasio obline, ali i tetovaže na telu.

"Kao sa modne piste", "Ubedljivo najzgodnija i najseksipilnija žena u Srbiji", samo su neki od komentara ispod objave.

Inače, Aleksandra je priznala da je nedavno radila brazilsko podizanje zadnjice.

"Radili smo analize, sve smo uradili šta je potrebno da bih ušla u totalnu anesteziju. Prijalo mi je to što sam morala da dobijem koje kilo da bih mogla ovo da uradim što sam planirala. Ovaj doktor je meni operisao i nos i grudi. Čekam da me premeste u sobu. Posle operacije će me premestiti u apartman. Prija mi momenat u bolnici. Kada sam se probudila iz anestezije to je bilo malo stresno. Sve me je bolelo, kukala sam, doktor me je držao za ruku i sestre. Radili smo brazilijsko podizanje guze. Videćemo kako će to da ispadne na kraju", rekla je Aleksandra na svom Jutjub kanalu nedavno.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:45 Aleksandra Subotić doživela peh: Razlupan joj telefon