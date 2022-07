RADA MANOJLOVIĆ OPET ŠUTNULA MILANA?! Stanković se posvetio VERI, samo je na MOLITVAMA i službama, a ovo pravilo je baš UVREDILO

Rada Manojlović i Milan Stanković navodno su obnovili emotivnu vezu posle deset godina pauze, ali ljubav je bila kratkog daha. Rada je navodno presekla kada je shvatila da on više nije onaj stari.

"Rada neće više da trpi ništa što ne smatra normalnim, a problemi su počeli kada je on utripovao da je skoro pa monah. Ajd što stalno ide po manastirim, nego sad priča kako je seks greh, kako to ne treba raditi pre braka, pa nedeljom, pa u vreme posta, pa na crveno slovo... Zapravo, sa Radom uopšte ne treba da ima seks dok se ne venčaju. Rada ga godinama poznaje, zajedno su mnogo toga prošli, vidi da se promenio i da je sada drugi čovek. On priča kako želi porodicu, brak, zna da je on nikad ne bi ostavio na cedilu, ali sve to joj je previše. Ponovo je počeo da obilazi manastire u kojima ostaje i po mesec dana, ne javlja ni na telefon jer ima poslušanja, na službi je, u molitvi... To Radu izluđuje. Njoj treba muškarac koji će stalno biti pored nje. Rada je lepa i zgodna devojka, normalno je da ima svoje potrebe. Pa ko još u 21. veku čeka brak da bi bio intiman sa partnerom kog voli?", pita se izvor Sveta.

"Kada mu je Rada priznala šta je sve tišti, Milan joj je rekao da treba da poštuje njegova uvrerenja i sve što vera nalaže, a ona nije htela da se raspravlja. Predložila mu je da se malo distanciraju, pa ako to ne pomogne, da definitivno stave tačku na svoju priču, što je on oberučke prihvatio", priča izvor.

foto: Nemanja Nikolić, Sonja Spasić

kurir.rs/svet

Bonus video:

04:06 Rada Manojlović na dočeku Nove godine