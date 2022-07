NEKA VRATI SVOJE PREZIME, AKO GA SE NE SRAMOTI! Dejan nikad brutalnije udario na bivšu ženu, razvezao jezik o Dalili kao NIKAD!

Dejan Dragojević se osvrnuo na odnos sa Filipom Carem, ali i otkrio detalje brakorazvodne parinice sa Dalilom Dragojević.

Da li bi se vratio u "Zadrugu"?

- Nikad ne reci nikad, ali mislim da ne bih mogao psihički da izdržim vraćanje u zatvoreni prostor, opet neko komentarisanje... Mislim da bih se samo razludeo, mislim da bi me više koštalo, ali ne samo mene, već i moju porodicu. Mislim da bi se svi nekako napatili, jer ne znam kako bih se ponašao, tu je milion upitnika, a napolju bi bili samo uzvučnici i morao bih da odem na neko ispitivanje.

Kakav ti je bio susret sa Filipom Carem? Koje mišljenje imaš o njemu?

- Emotivan! Šalim se, nemam nikakvu emociju prema njemu, ja sam navikao da sve ljude koji sede sa mnom u rijalitiju ne doživljavam i da ih doživljavam samo kada je to hoću. Nismo se javili jedan drugome, on se meni javi samo kad raskine (sa Dalilom). Da smo se posvađali, ispalo bi da smo se posvađali zbog tog nečeg, u suštini, mi samo možemo da se posvađamo ako mi neko njegovo izlaganje ne odgovara ili kaže nešto što je kontradiktorno, pa bih ja samo njemu ukazao da nije u pravu.

Dejan se osvrnuo i na činjenicu da on i Dalila još uvek nisu zvanično razvedeni.

- Mi smo zvanično-nezvanično razvedeni. Zvanično papiri nisu gotovi, ali nas dvoje ne vezuje više ništa osim toga. Nervira me što i dalje nosi moje prezime, neka vrati svoje i nek se ne sramoti svog prezimena, sad šta se tu dešava, ja nemam pojma. Ne bih tražio pravo da ga promeni, ali sramota je što se i dalje najavljuje tim prezimenom, neka uzme prezime od svog oca - priča Dejan, pa nastavlja:

- Ja sam papire potpisao u novembru, međutim, situacija je bila takva kakva jeste, papiri su pre mesec i po dana završili tamo gde treba da završe i da budu u procesu, tako ja da sam mogao da završim, ja bih završio, ali da sam izašao, dobio bih 50.000 evra kaznu. Ne mogu ja ništa da završavam iz "Zadruge", ne znam koliko će to sve trajati, ali meni je to trenutno najnebitnija stavka. Meni je bitno da mi je život kakav treba da bude, papir kao papir će se rešiti.

Šta se sad dešava sa tvojom nagradom? Oko toga se vodi glavna dilema.

- Ne vodim borbu ni oko toga, ne interesuje me to. Do onog trenutka dok se nije sve izdešavalo, ja to gledam tako, tad je napravljen presek, kao presek glasanja kada prave u finalu (smeh). Presek stanja se desio tada kada se potpisalo sve, i pre toga se desio, kada su se presekle emocije.

Da li se čuo sa advokatom povodom toga?

- Nema tu ništa šta da se desi, niti se ja stresiram oko toga. Što se mene tiče - čisto, pošteno prema samom sebi i to mi je najbitnije. Sve što sam uradio, nema šta da me kopka. Što se tiče stvari koje su tamo ostale u Šepku, žao mi je da neke stvari bacim, ali me to ne interesuje. Loša energija je oko svega toga, videću šta ću u raditi s njima. Nemam i ne želim nikakvu uspomenu - zaključuje Dejan u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

