POSLE PRIZNANJA DA JE BILA U VEZI SA OŽENJENIM MUŠKARCEM PEVAČICA VIŠNJA OPET ŠOKIRALA Uopšte se nije stidela da OVO prizna VIDEO

Višnja Petrović je često zadužena za odličan provod na svadbenim veseljima, te je tako nedavno pevala i na svadbi prijatelja Mije Borisavljević i Bojana Grujića.

Atraktivna pevačica Višnja Petrović pre samog događaja otkrila je našoj ekipi detalje iz privatnog života, a najviše je iznenadila kada je priznala da je bila u vezi sa zauzetim muškarcem.

- Izaći ću na P*rn habu. Nikada mi se nisu nabacivale mladoženje, kumovi, prijatelji, rođaci, to da. Sa burmam, bez burme - rekla je Višnja.

Na pitanje novinara šta radi u takvim situcijama Višnja je rekla:

- Pitam ih: "Da li možete, molim Vas, da se sklonite od mene"?

- Imala sam iskustva sa zauzetim muškarcima. Probala sam jednom i to me više ne hanima. Veza je bila burna, lepa i kratko je trajala. Htela sam samo zabavu, ali sam dobila ljubav i to se završilo. Što se ostalih veza tiče nema mesta gde nisam vodila ljubav. Nisam osoba koja ide nagonski. Uvek sam bila u vezama, nikad u šemama - rekla je Višnja.

