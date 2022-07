HIT PRIČA! Željko Vasić taksisti za 20 metara platio 200 maraka POSLE OVOG INCIDENTA DESILO SE NEŠTO POTPUNO NEOČEKIVANO

Željko Vasić je odlučio da sa autorkom i voditeljkom emisije Realna priča, Isidorom Lukić prvi put podeli najintimnija razmišljanja i trenutke iz svog života, ali i karijere.

foto: Kurir televizija, Shutterstock

Vasić je, međutim, otkrio i da je jako rano počeo da živi sam, ali i da ga je taksista kao mladok momka prevario.

Taksista me vozio 20 metara za 200 maraka (sadašnjih 100evra). Šta ću - platio sam - ispričao je Željko Vasić u Realnoj priči.

foto: Kurir televizija

- To se nije promenilo. To je duh velikog grada. Tako je u velikim gradovim svuda u svetu. Sve to mi je sada simpatično. Ne doživljam to loše. Upznao sam dosta taksista, posle je bilo - čekaj za tebe je druga tarifa. Ima svega - rekao je Vasić.

01:15 HIT PRIČA! Željko Vasić taksisti za 20 metara platio 100 evra POSLE OVOG INCIDENTA DESILO SE NEŠTO ŠTO POTPUNO NEOČEKIVANO

Kurir.rs