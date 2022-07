POLICAJAC MU REKAO DA IZAĐE IZ KOLA I IZVADIO PIŠTOLJ! Mileta Kitića presreli u Americi, pevač bio VAN SEBE, ovako se završilo

Šućo Marković, jedan od naših najpoznatijih ljudi u Americi, ispričao je anegdotu o pevaču Miletu Kitiću.

Naime, on je otkrio kako je sa pevačima išao na koncerte, pa i šta se desilo Miletu Kitiću kada ga je zaustavila policija.

- Imam anegdotu o pevačima koji su dolazili. Mile Kitić, išli smo u Pensilvaniju, imali smo koncert. Ja sa njima. Završi se koncert, išli preko Nju Džerzija, ja se umorio, kažem Debeljku da vozi, on nagazio preko 100 milja, kaže on: "Raketa". Kad ono policija. Zaustave njega, kaže policajac: "Izađite vani". On pritisne memoriju za sedište, uglavi se, policajac vadi pištolj - pričao je Šućo u emisiji "Ami Dži šou", pa dodao:

- Mile se probudio, bio na zadnjem sedištu. Pitaju nas gde smo bili, ja krenuo da objašnjavam za Mileta Kitića, pošto on (Debeljko) ne zna jezik, a nije imao ni papire. Uzmem ja da vozim, policija nas pusti. Muk, kaže Mile: "Došli smo u Ameriku sa čovekom koji ne zna jezik, a nema ni papire". To je bio pravi šok - ispričao je Šućo.

