ŠOK IZJAVA MILETA KITIĆA: Plaćao S*KSUALNE USLUGE, varao Martu Savić, a uprkos svemu ŽIVE ZAJEDNO! Evo kako im je u BRAKU!

Mile Kitić nedavno je zakoračio u osmu deceniju života, ali po njegovoj mladalačkoj energiji malo ko bi povezao njegove godine i njegov izgled.

Pevač tvrdi da ne postoji tajna, već da je u pitanju dobra genetika i životni balans, gde je i pored napornih noćnih svirki uvek znao kada treba da odmori i naporavi pauzu.

Iza sebe ima neverovatan broj hitova, z akoje je kako kaže uvek imao dobar njuh, čak i kada su drugi sumnjali u njegove odabire.

- Mnogo sam nasnimao i bio sam pametan, od starih pesama sa Južnim vetrom do Plave ciganke. Išao sam korak unapred, kada sam snimio pesmu sa Đoganijem rekli su da sam lud čovek, a prvi sam bio koji je snimao sa reperom. Pa čak i "Paklene godine" kada sam obradio pitali su se šta je sa ovim čovekom, međutim ispostavilo se da mi je sve to produžilo karijeru. Stvarno imam energiju, na bini ne dajem pardon nikome, kao da izađem u ring i bijem se do kraja- ispričao je nedavno za Grand Online.

Pored hitova, Mile je uvek znao kako da zaintrigira javnost, ali nikada na štetu svog odnosa sa suprugom od koje su je mediji nekoliko puta razvodili.

- Malo sam ja čudan čovek! Bilo da su u pitanju emisije ili intervjui, koga interesuje da ja pričam da li sam imao dobar koncert, moraš naći neku caku, ne mora biti skandalozno baš. Kada su mene pitali da li sam platio nekada za seks ja sam potvrdno odgovorio. Isto oko Marte, malo sam iskarikirao da ima ljubavnike i ja ljubavnice, ali da uprkos tome živimo skladno (smeh) - našalio se Kitić.

