NISU NAM DALI DA SE POJAVLJUJEMO! BILA JE SATANIZACIJA: Mile Kitić progovorio o burnom periodu, pa i šta sprema sa ćerkom Elenom!

Pevač Mile Kitić odgovorio je na škakljiva pitanja koja se tiču njegove porodice.

Mile je usput priznao da je jedno vreme imao zabranu zbog pravca muzike.

- Ja imam sreću da imam dobrih starih pesama, bio sam u ekipi Južnog vetra koja je bila jedno vreme, iz medija, tada je bilo samo državni mediji, satanizacija nenormalna, nisu nam dali da se pojavljujemo, jednostavno nisu bili za tu vrstu muzike, međutim mi smo imali jedan strašan period od tih 15, 20 godina i danas dan su ostale te pesme - rekao je Mile, a potom se osvrnuo i na svoju porodicu i na pesmu koju snima sa ćerkom Elenom Kitić:

- To se pojavljuje za 15 dana, ja sam svoj deo pesme odradio, pošto je Elena bila malo odsutna, to mora još malo u refrenu da se uradi - rekao je on.

Podsetimo, Elena je krenula stopama svojih popularnih roditelja Mileta Kitića i Marte Savić, ali je izabrala skroz drugačiji pravac, pa ostaje da vidimo kakva će joj biti pesma sa ocem.

