ATINA FERARI DOBILA BATINE OD OBOŽAVATELJKE LUNE ĐOGANI I MARKA? Starleta pobegla iz BG, pretili joj, pljuvali je na ULICI! ŠOK

Atina Ferari pobegla je iz Beograda jer se navodno plaši za bezbednost otkako su počeli da joj prete fanovi Lune Đogani i Marka Miljkovića.

Popularna starleta i bivša učesnica rijalitija "Parovi", koja ovih dana pregovara za ulazak u "Zadrugu 6", za koju je dobila ponudu s nekoliko nula u ugovoru, ne spava kako treba poslednjih dana.

Naime, nakon što je na Instagramu osvanula njena fotka s Markom na kojoj je ona napisala da ga je imala pre Lune, nastao je pravi rat na društvenim mrežama.

Naime, fanovi poznatog rijaliti para navodno ne ostavljaju Atinu na miru. Nakon pretnji putem poruka usledio je i fizički napad, posle čega je ona rešila da ode iz Beograda.

- Atina je pre izvesnog vremena objavila fotku s Markom koja je nastala pre nekoliko godina kada su se zajedno našli u Crnoj Gori. Oni su tada bili u istom društvu, a kako su oboje iz rijaliti-priče, zezali su se i smejali na tu temu. Bilo je priče da li će se naći zajedno u nekom takvom projektu. Ma sve kul i simpatično. Marko je tada bio slobodan dečko, pa i da su se muvali, kakve veze ima? Ona slobodna, on slobodan. Gde je problem? Onda je Atini nedavno hakovan profil, gde je imala mnogo pratilaca. Neko je kopao po starim objavama i našao je sliku gde su Marko i Atina, onda je objavio fotku kao da je Atina objavljuje ponovo. Portali su to videli i odmah su preneli da je bila s Markom, da su imali nešto, da Marko vara Lunu s njom. Uglavnom, ništa ona nije kriva. Kriv je manijak koji je hakovao profil i napravio sav haos: "Ne postoji muškarac na našoj estradi koji se meni nije nabacivao. Tu je odgovor na pitanje da li mi se Marko Miljković nabacivao. Moram da priznam da je Marko zaista lep dečko", rekla mi je Atina tada - počinje priču prijateljica estradne starlete i bivše učesnice rijalitija "Parovi".

- Naime, počeli su da joj prete fanovi Marka i Lune koji su ove objave shvatili kao atak na brak miljenika: "Kurvo raspala, dr*co iz vile 'Parova', nisi svesna šta te čeka. Nisi smela da diraš u našu svetinju, u naše bogove Lunu i Marka. Sada će to sve debelo da te košta. Dr*co, ima da te pljujemo u lice gde god te budemo videli. Neće ti biti do života. Mala ravo, čuvaj se", slovila je jedna od poruka koju je Atina dobila u inboks tih dana. Prvo se smejala, blokirala je sve te profile, a onda su počele da stižu nove, iznova i iznova. Pretili su da će da joj seku oči i kosu, da će da je ubace u šahtu i da će da ode u kanalizaciju, gde i pripada. To je baš bilo jezivo. Bila je kod mene i tresla se. Nije znala šta da radi. Nikada nije doživela ništa slično čak i kada je bila u "Parovima", gde je svako svakome pretio. Ja sam je savetovala da se malo povuče i ode negde na nekoliko dana da se odmori. Nije htela da čuje za tu opciju. Onda se desilo ono najgore - nastavlja prijateljica starlete koja nam u nastavku odaje kakvu je neprijatnu situaciju imala u jednoj prodavnici pre nekoliko dana:

- Poruke su bile bezazlene i niko od nas ih nije shvatao ozbiljno sve dok jednog dana Atina nije otišla do obližnje zdrave hrane da kupi neke namirnice. Tamo je srela ženu koja je, po svemu sudeći, bila Markov i Lunin fan. Kada ju je videla, počela je da joj se unosi u facu i da reži. Govorila joj je da je k*rva, da će da joj iskopa oči. Atina se udaljila, ali je gospođa počela da je pljuje i udara rukama. Radnice iz radnje su potrčale u pomoć i jedva su držale razjarenu ženu, dok je Atina pobegla iz radnje. Bilo je užasno. Imala je ogrebotine po rukama. Došla je kući, tresla se kao prut: "Baba je delovala kao da me mrzi iz dna duše. Kidisala je na mene kao da sam joj pobila pola porodice. Iz usta joj je letela pena i pljuvačka. Bila je pregadna. Bacila je kesu iz ruke i letela je da me bije. Spominjala je Marka i Lunu. Ona je njihov fan", ispričala mi je nakon incidenta koji se desio. Posle toga više nije smela nigde da ide sama. A da bi izbegla haos, Atina se spakovala i otišla van Beograda kod rodbine. Žao mi je što se to desilo zbog nečega za šta ona nije kriva.

