EVO SA KOJIM PROBLEMOM SE BORI DALILA U ŠEPKU! Dragojevićku fanovi urnisali: Šta očekuješ, pokvarila si život od 5 godina! (FOTO)

Dalila Dragojević pre dva dana došla je u svoju kuću u Gornjem Šepku koju je sagradila sa bivšim suprugom Dejanom Dragojevićem, a iako je bila presrećna kada je stigla, sada je otkrila da ima probleme sa kojim se sada suočava.

Naime, Dalila se požalila svojim pratiocima da ima poremećaj sna, odnosno insomniju, te da oka nije sklopila prethodne noći.

A kako je najčešći uzročnik ovog poremećaja stres, kom je rijaliti učesnica mesecima bila izložena, jasno je zbog čega ne može da spava.

Međutim, čim je Dalila otkrila da ima problem sa snom, njeni pratioci su to povezali sa savšeću jer je ostavila supruga Dejana u rijalitiju "Zadruga", te su joj prebacili:

- Pa naravno, šta ocekuješ? Da drugacije bude? Dopusti sebi da odboluješ sve to. Tu su uspomene, tu je život od 5 godina. Ti možeš da govoriš sve i svašta o tom odnosu, al' nije lako kad se to pokvari. Dopusti sebi i insomniju i tugu i prazninu i nedostajanje i sve što je u sklopu s tim. Kad ti se plače, plači, tuguj odtuguj. Mora to tako da bude, to što ponekad prikazuješ drugačiju sliku kao da je tebi sve top, to su faze preboljevanja, taj otpor na te bolne emocije, dopusti sebi....- napisala joj je jedna obožavateljka.

