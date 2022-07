NE MORAM DA IZGOVARAM IMENA, MOJA KNJIGA JE MOZGALICA! Vendi najavila haos: Svi znaju na kojeg ministra i pevačicu sam mislila!

Vesna Vukelić Vendi konačno je objavila knjigu "Misterija crne žene", koju je najavljivala više od godinu dana, i oni koji su je pročitali već nagađaju o identitetima ljudi o kojima je pevačica pisala.

Najviše pažnje izazvao je pasus u kom Vukelićeva piše o odnosu između ministra i pevačice koju je oslovila sa "radodajka".

Kroz dijalog između dvoje imaginarnih likova Vendi je opisala nekoliko scena iz života svoje koleginice, ne navodeći njeno ime.

- Neverovatno mi je kako se samo tako zakače za te pevačice radodajke! I kako još one znaju da se na televiziji umuse i počnu da ispiraju mozak narodu koji ih gleda. Te priče o njihovim vokalno-duhovno-duševno-društvenim kvalitetima sprovode po istom obrascu. Uvek ista priča, kako im je život u mladosti bio pretežak. Pa onda, kako su se zbog preteškog života hranile samo suvim hlebom, a ponekad i turšijom, pod uslovom da su je imale u kući, jer je i to za njih bila misaona imenica. I obično su tada mešale turšiju i marmeladu, koju su retko, gotovo nikada, imale u kući. Tada su im oči postajale gladne do te mere da su morale sve odjednom da pojedu. I suvi hleb i marmeladu i turšiju - piše Vendi, a onda prepričava gostovanje svoje koleginice i njenog partnera u jednoj emisiji:

- Evo, pre neku noć vidim onu što je sada sa ovim klovnom, ministrom bez portfelja, bila u nekoj emisiji. Kako se beše zove taj neki šou? Aaa, da, da, "Stela šou narod šuška - zvezde im odgovaraju". Na pitanja o šuškanju odgovarala im je uživo ova ljubavnica našeg klovna bez portfelja. Uuu, samo da ste videli kako ona trepće, kao svraka na jugovini. Pričao mi ovaj sveštenik za spoljne poslove, boravio je s njima u istom hotelu u Briselu. Kaže da je naš klovn mogao da ostane bez šaka. Kao da ga je šakal izujedao. "Samo da ste to videli kako ona samo snishodljivo onom šefu-voditelju emisije baca varnice, čuo sam da je i sa njim imala vezu, valjda je zato najviše u emisiji trubila."

Pozvali smo pevačicu i pitali je na koga se odnosi ovaj deo u knjizi.

- Samo objavite taj deo, pa ćete videti po komentarima ljudi da svi znaju na kojeg ministra i pevačicu sam mislila. Nema potrebe da ja izgovaram njihova imena, moja knjiga je mozgalica - poručila nam je ona.

