ROĐACI! Vendi je tetka gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću! Evo šta ona kaže o njegovoj vezi s TANJOM SAVIĆ! VIDEO

Vesna Vukelić Vendi u bliskim je rodbinskim vezama s gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem! Kako nam je otkrila pevačica, ona je tetka poznatom političaru i viđaju se s vremena na vreme kad ona poseti glavni grad Republike Srpske, kao što je bilo nedavno na slavlju kod zajedničkih rođaka.

- Tako je, dobro ste videli. Draško i ja smo bliski rođaci, ponosna sam na to, na svoje poreklo i na svoje rođake uopšte. Moj pradeda i Draškov pradeda su rođena braća, odnosno moj otac i Draškova baba su brat i sestra od strica, tako da sam ja Drašku tetka. Pa, zato sam ja i rekla da Tanja Savić nije u vezi s Draškom, onda kad je bila ta afera. Znala sam da je to nemoguće jer je on moj rođak i ne bi pao na tako niske grane - objašnjava Vendi i dodaje da su fotografije s gradonačelnikom Banjaluke koje je objavila na mrežama nastale pre nekoliko dana.

- Bili smo na svadbi svi zajedno. Moja sestra Mirjana, koja živi u Australiji, pravila je svadbu, a Draško je kao gradonačelnik venčao nju i njenog supruga. Zaista je bilo prelepo - kaže pevačica.

Nismo mogli da ne pitamo Vendi za njenu knjigu "Misterija crne žene", koju je objavila pre nekoliko dana i tako dospela u žižu javnosti.

- Opisujem ljude koji su u jednom veštičjem savezu, vrlo moćnom i jakom. To su sasvim obični ljudi, rade naizgled obične poslove u spoljnom svetu. E, estradnjaci kod takvih ljudi odlaze i traže usluge od njih za novac - navodi Vesna, pa objašnjava kako sve to funkcioniše.

- Na primer, ako hoćete da nekog ubijete pomoću crne magije, to košta deset hiljada evra ili više. Znam za slučajeve kad su ljudima preko tih zlih sila nameštali havarije u saobraćaju, ili su im "slali" teške bolesti, pa se onda iznenadimo kad čujemo da je neko za dva ili tri meseca skončao, iznenada, ništa ga nije bolelo. Sve sam to detaljno opisala u knjizi i objasnila ko se i kako time bavi - rekla je ona.

