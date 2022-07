JANU ĆE DOTUĆI TO ŠTO JOJ JE OTAC OSUĐEN NA 40 GODINA! Nada Topčagić po presudi Zoranu Marjanoviću, evo ko preuzima brigu o ĆERKI!

Presuda Zoranu Marjanoviću po kojoj ga je sud u Beogradu osudio na 40 gdoina zatvorske kazne, šokirala je mnoge, a posebno njegove prijatelje Nadu Topčagić i njenog supruga Zlatka.

Pevačica za Informer kaže da je u stanju šoka, kao i da je veoma zabrinuta za Jeleninu i Zoranovu ćerku Janu, kao i da otprilike zna ko će nastaviti da vodi računa o njoj.

- Nije to možda još. Možda može da se žali - počela je Nada kojoj smo rekli da Zoram ima pravo na žalbu, kao i da je odmah odveden u pritvor.

foto: ATA Images

Topčagićeva je iznela mišljenje o Zoranovoj krivici.

- Mnogo me pitate. Ja sada razmišljam o Jani koja će imati stravično mišljenje o ocu. Znate, ovo sada više nije pitanje da li jeste ili nije. Presuda je doneta i to je činjenica, Jana će sada znati da je njen otac osuđen za ubistvo njene majke. To je strašno - počela je potrešeno Nada koja je otkrila da li se čula sa Zoranom i da li je skorije vreme videla malu janu:

- Njemu je pre 4 dana bio rođendan, moj Zlatko ga je kontaktirao i Zoran je odgovorio. Oni su u kontaktu, a ja Janu nisam videla od smrti njene majke. Moj suprug Zlatko veruje da Zoran to nije uradio, on nije video njega kao nekoga ko je to učinio. Moj Zlatko zna zašto Zoran nije ubio Jelenu, prosto ga poznaje. A ja nisma baš mislila da će presuda biti ovakva - kaže Nada koja je otkrila da li zna kod koga će Jana sada biti s obzirom na to da je ostala bez majke, kao i bez dede Vladimira, babe Zorice i sada ber oca:

- Jeste, nema nikoga, ali i ima. Ima polubrata, Zoranovog sina iz prvog braka, ima strica, Zokijevog brata i ima dosta rodbine. Čula sam se njenom tetkom Teodorom, oni je tamo jedva čekaju. Janu svi čekaju raširenih ruku, ali će ovo ipak, posle Jelenine smrti, biti najveći udarac za nju - mišljenje je Topčagićeva.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:39 Ekskluzivno: Evo šta je Zoran Marjanović rekao Ljiljani Stanišić