ISTEGLA TETIVU, NE TRENIRA VEĆ 2 MESECA: Marina Visković se ukočila, ali od jednog nije ODUSTALA! Priznala ima li DEČKA

Pevačica Marina Visković ne voli da govori o emotivnom životu, ali je ipak otvorila dušu.

Marina je progovorila i o povredi koju je nedavno imala.

Da li su trake koje imas na ramenima protiv bolova?

- Istegla sam tetivu i baš mi prija da nosim. Ruka mi je lagana, zaboravila sam da skinem trake, ali neće mi niko zameriti to. Uklopilo se u stajling.

Šta si radila kad si istegla tetive?

- Ne znam iskreno. Jedva su me otkočili ova tri dana. Bila sam baš ukočena. Poslednjih dana sam dosta u avionu, sedim, imam neki udarni tempo. Trenutno ne treniram jer se dosta trošim u putu i na nastupu, pa ne stižem ni da treniram. Na nastupima dosta skačem, to je kao trening. Nažalost neću trenirati dva meseca. Ugojila sam se malo jer ne treniram, nemam redovan san i ishranu, ali to je zato što imam mnogo nastupa. Meni je drago zbog toga i svaki nastup je baš uspešan.

Da li si zaljubljena, imas li decka?

- Nemam dečka, a i da ga nađem kad bi se viđali, jer mnogo radim. Osećam se sjajno jer radim i publika me voli i to je bitno. Kada nađem dečka neću ga pokazivati, jer nisam to ni ranije radila.

