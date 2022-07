NISAM NOSILA SLIKE CECE I ANASTASIJE HIRURGU DA BIH IZGLEDALA KAO ONE! A evo zašto Viskovićeva ne želi da je bilo ko OMETA NA BINI

Marina Visković ovih dana je u žiži javnosti kako zbog novog singla, tako i zbog sporne izjave da joj je potrebno 3.000 evra da preživi mesec, kao i zbog spekulacija o njenom ljubavnom životu.

Ni ovaj put u intervjuu za Kurir nije htela naširoko da govori o tome da li ima partnera, ali govorila je o drugim aktuelnim temama.

foto: Martin Krivokapić

Objavila si dve pesme, jedna je prava letnja, "Ibica".

- Najlepši deo posla je kada sebe iznova možete da pokazujete kroz različite energije, različite pesme, žanrove. Reakcije su uglavnom pozitivne, ali ima i onih negativnih. Drago mi je, jer nikada nisam imala previše hejtera, pa sam se zabrinula da nešto sa mnom nije u redu. Vidim sada da sam izazvala malo burnije reakcije. Inače, uskoro putujem stvarno na Ibicu tako da se sve poklopilo.

Šta im smeta?

- Nisu me navikli u tom žanru.

Malo-malo pa se na Tviteru povede tema o tvojim estetskim korekcijama. Kažu da ličiš na Anastasiju i Cecu. Kako gledaš na to?

- Pa to je fenomenalno. Dosta me porede sa Anastasijom, čak me i pomešaju s njom. Anastasija je lepa devojka, Ceca mi je omiljena, nemam ništa protiv.

foto: Printscreen/Instagram

Pričalo se da si nosila njihove slike kod hirurga da bi izgledala kao one.

- Ne. To mi je smešno.

Priča se i o tvom ljubavnom životu. Pominje se neki general, pa oženjeni biznismen koji ti je kupio kola...

- Ništa od toga nije istina, pa ne može ni da me pogodi. Vrlo sam striktna jer smatram da je intima moja stvar i ne treba publiku da navikavam na te stvari, jer mi je, prvo, nekulturno da se eksponiram sa svojim partnerom, nije sastavni deo mog posla.

Da li si nekada izdržavala nekog svog partnera?

- Ne.

A da li su tebe izdržavali, kupovali ti skupe poklone?

- Izvini, pevačice najviše zarađuju! Ja imam svoje zanimanje i zarađujem. Što se tiče muškaraca, kada ste u dužoj vezi, normalno je da se sve to računa kao zajedničko. Nisam zaista ni ja nikoga, niti je meni. Nema potrebe.

foto: Printscreen/Instagram

Koji je najskuplji poklon koji si dobila od dečka?

- Nakit. Sat.

Prepričava se tvoja izjava da ti je 3.000 evra potrebno mesečno za normalan život, mnogima je to zasmetalo.

- To je Ognjen Amidžić dao primer i zatekao me je. Ja sam u životu znala da preživim mesec sa malo para, a znala sam i da preživim sa dosta novca. U emisiji sam htela da kažem da nemam uvidim u finansije, jer nisam neko ko prati koliko troši. Nikada ne znam koliko para imam. Isto se ponašam i kada u novčaniku imam 5.000 evra i 200 dinara. Što se tiče tih 3.000, ja sam u obzir uzela i ulaganje u karijeru. Mene svako pojavljivanje košta. Skuplje je od nekog drugog posla.

foto: Martin Krivokapić

Jesi li trenutno zaljubljena?

- Zadovoljna sam. Već duže vreme sam posvećena karijeri i maksimalni fokus je na tome. Ako se desi neko vredan da ga pustim u svoj život, rado ću to uraditi. Ovako sam zadovoljna.

Da li bi volela da se ostvariš u ulozi majke?

- Naravno.

1 / 11 Foto: Printscreen/Instagram

Mnogi su ti zamerili što si izjavila da ne želiš da ti niko prilazi dok pevaš, pa ni da je tvoja rođena majka u pitanju.

- Ja jako poštujem moje fanove i ljude koji me vole i koji dolaze na moje nastupe. Nikad nisam glumatala nikakvu zvezdu, to mi je smešno i nekulturno. Ali, neki ljudi nemaju svest da ja kad pevam, da sam fokusirana na pevanje, performans, tekstove... I meni tako ponekad dođe neko i stane ispred mene i mlati mi rukom, hvata mi pogled, hoće nešto da mi kažu nebitno.. Ja ne znam šta se dešava, jer prvo ne mogu da ih čujem šta mi pričaju, a i stvarno me ne zanima šta ko ima da mi kaže dok ja pevam i pravim šou. To mi je van pameti i to mi stvarno smeta. Ne znam da li su ljudi tu poruku shvatili na pravi način, ali mislim da sada hoće.

Izgledala si šokirano kada ti je Dara Bubamara "lupila" šamar u jednoj emisiji.

- Nisam očekivala da će se to dogoditi, zato sam onako reagovala u prvi mah. Ostala sam zatečena. Nisam se naljutila na Daru, ona je meni super.

Mnogi su bili iznenađeni i tvojim sukobom sa Saškom Karan.

- Meni je to sa Saškom Karan bilo simpatično. Te uvrede joj nisam zamerila, jer ona nije osoba sa kojom ja mogu da budem u istom konceptu.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/ Aleksandar Panić

Bonus video:

17:32 OD SMERNE I FINE DO VAMP DEVOJKE SA TETOVAŽAMA Marina Visković promenila fazon i stajling IZGLEDA NIKAD LEPŠE