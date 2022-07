ZBOG KREDITA SAM MORALA DA UĐEM U FARMU! Zorana Pavić otkrila : Preživela sam SODOMU I GOMORU, Željko me isplaćivao u RATAMA!

foto: Kurir televizija

Pevačica je otvorila dušu Vanji Camović u Sceniranju i ispričala da taj kredit zamalo koštao života, a potom i otkrila da oj je Željko Mitrović isplaćivao honorar u ratama:

- Jedan kredit me je života koštao, ne znam kako sam pretekla. I dalje imam posledice i evo otkriću da sam zbog kredita otišla na Farmu. Ne volim da sam deo rijalitija, ali rekla sam sebi da ću pošteno otići tamo gde mi se ne ide, ostala sam do kraja i uzela sam četvrto mesto. Desilo se tada da je Željko imao neke probleme, isplatio me je u ratama. Tako smo se dogovorili tada. Meni je samo bilo da sam izašla iz tog živog blata. Preživela sam sodomu i gomoru. U tom momentu nisam mogla na drugi način. Ta Farma mi je čak i donela poštovanje nekih ljudi jer sam bila prirodna i svoja tamo. U Farmi imaju određene igre i ti moraš vešto da se snađeš - ispričala je Zorana Pavić u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

