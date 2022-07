SUBOTIĆKA MORA DA SE ISELI IZ STANA, IDE NAZAD U KALUĐERICU? Peca doneo odluku, sa ljubavnicom će živeti u Novom Sadu! ŠOK DETALJI

Saga između najboljih drugarica traje nedeljama unazad i neće se završiti u skorije vreme. Pored toga što je ostala bez partnera, Aleksandra će navodno ostati i bez nekretnine u Vojvodini.

Aleksandra Subotić trenutno boravi u Crnoj gori sa decom na odmoru, a sa sada bivšim Pecom Raspopovićem još uvek ima neraščišćene račune. Peca je takođe na jadranskom primorju, ali sa ljubavnicom Majom Marinković, a kako izvor za Blic navodi, Aleksandra se navodno neće vratiti u njihov zajednički stan u Novom Sadu, jer će Peca tamo živeti sa Majom.

foto: Printscreen/Instagram

- Aleksandra je potpuno slomljena. Trudi se da se to na društvenim mrežama ne vidi, ali kako može da se oseća nakon svega što joj je Peca priredio. Iako je prvobitni plan bio da Maja ostane sa decom u Novom Sadu, on se predomislio - započeo je izvor i dodao:

- Peca i Aleksandra se nisu dogovorili konačno za stan u Novom Sadu, ali će najverovatnije on tamo biti sa Majom jer ga ona nagovara. Pored svih stanova koje on poseduje, Maja želi da još više povredi Aleksandru, te bi život u do juče njenom stanu, bio završni udarac.

Podršku joj pruža otac Karađorđe, koji je već za naš sajt rekao da će živeti kod nje.

- Aleksandra se posle mora vraća u Kaluđericu gde će neko vreme živeti sa decom dok ne pronađe stan. Plan je da iznajmi nešto i da ostane u Beogradu da radi i živi i da tu nađe izvor finansija - objasnio je izvor blizak Aleksandri i dodao:

- Peca želi da je finansijski obezbedi, a ona se zbog toga nada pomirenju. Njihov odnos će se malo iskristalisati kada se vrate sa odmora, ipak imaju zajedničko dete.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:08 Aleksandra Subotić se mazi sa Šakom Polumentom