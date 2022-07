VREĐALI JE, PONIŽAVALI I ZVALI K*RVOM I PEVALJKOM! Mama Džehva otkrila kroz koji pakao je prošla Teodora zbog Anđelove porodice!

Gordana Džehverović, majka pevačice Teodore Džehverović i bivša učesnica rijalitija "Zadruga", pretrpela je poniženje i klevete na račun ćerke od porodice njenog bivšeg dečka Anđela Rankovića.

Mama Džehva, kako je svi od milja zovu, stalni je član postavke rijalitija "Zadruga", a i sama je bila učesnik prve sezone ovog zabavnog programa TV Pinka. Ona je tada prošla sve i svašta sa ćerkom i nesuđenim zetom, manekenom koji je odlepio za lepom pevačicom.

Iako je on bio taj koji je bio izgubljen i nije znao gde udara zbog pritiska majke i ujaka, za sve je okrivljena mama Džehva. Porodica Ranković nije štedela nju i njenu ćerku, zbog čega je i došlo do pucanja ove veze.

- Svi znate kakva je to ljubav bila i kako se Anđelo zaljubio u Teodoru, to je bilo ludilo. Bio je uporan i nije odustajao, pa je i ona poklekla, ipak je on lep dečko. Ta "Zadruga 1" bila je zaista haotična kada su parovi u pitanju. Luda kuća od odnosa. Tu su se spanđali Luna i Marko i počela je sva ta drama. Kada je videla da je đavo odneo šalu i da Teodora može da se obruka i bude poput svih ostalih devojaka koje imaju seks pred kamerama, Goca je urgirala da uđe na imanje u Šimanovcima. Nije htela da dozvoli da njena ćerka, koja želi da bude velika zvezda i umetnica, obeleži sebe seksom u "Zadruzi". Anđelo se kleo da je voli i da nije imao loše namere - počinje priču osoba bliska porodici Džehverović i otkriva dosad nepoznate detalje odnosa bivšeg zadrugara i lepe pevačice:

- Još tokom "Zadruge" se videlo da Anđelova mama Ljiljana ne podržava njegov ljubavni izbor. Njoj se nije dopala Teodora jer ona smatra da njen sin zaslužuje mnogo bolje. Radili su antikampanju protiv Teodore i narušavali joj ugled. Ljiljana je po društvenim mrežama vređala Teodoru. Anđelu je slala po svima poruke da ne želi takvu snajku, a on je mnogo voleo. Onda se "Zadruga" završila i tek tada su nastale muke. Oni su hteli da žive zajedno, a Ljiljana, kada je to čula, napravila je haos i dramu. "Oni su smatrali da Teodora nije bila za njih, da nije bila dobra za njihovu kuću. Moja Teodora vredi. Oni sada treba da vide šta su izgubili. Moja Teodora nije bila prihvaćena. Vređali su je i govorili da je kurva i da je laka devojka. Nazivali su je pevaljkom i prostom devojkom. Sramili su se što je Anđelo s njom", rekla mi je Goca jednom prilikom kada smo pričale - nastavlja izvor blizak Džehverovićima, pa nam na kraju otkriva i kako je došlo do pucanja veze između manekena i pevačice:

- Anđelova porodica nije htela da čuje da oni budu zajedno. Kada je išla kod njih u stan, doživela je najveća poniženja. Ismejavali su je i podsmevali su joj se u lice. Bilo je ta zaista strašno. Teodora je zbog njih bila danima u depresiji. Plakala je i nije shvatala zašto je ponižavaju. Ubili su je u pojam. Onda je Goca videla da je đavo odneo šalu, pa je uzela stvar u svoje ruke. Rekla je Anđelu da se odluči šta će i kako će. Da li želi ljubav ili suknju mame Ljilje. On se plaši majke u ujaka i nije smeo da im protivureči. Predložio je Teodori da se tajno viđaju i da javnost ne zna sa njih. Ona je pristala, ali mama Džehva joj je objasnila da na to ne sme da pristane ni pod razno. Kada su prekinuli, Ljilja i ujak su likovali i bili presrećni. Sigurna sam i da im Sandra Rešić nije bila dovoljno dobra i da je i nju morao da ostavi. Oni bi da Anđelo bude samo njihov i da ne mrda nigde iz kuće - završava izvor blizak Rijalitiju i porodici Džehverović.

Gordana Džehverovć otkriva kako je njena ćerka Teodora sada opšte prihvaćena u kući sadašnjeg dečka Nina Čelebića.

Bivša učesnica "Zadruge" priznaje da je ona sada mirna i spokojna jer je njena naslednica srećna i voljena:

- Sada je prihvaćena od Ninove porodice. Šta će biti od veze, videćemo. Teodora se sada useljava u novi stan. Nino će da živi kod nje. Ona je kao mama, uvek sam muškarce dovodila u kuću - kaže Goca.

Dalila Dragojević jednog momenta je jasno stavila do znanja Anđelu Rankoviću da gaji ozbiljne emocije prema njemu. Jasno se videlo u rijalitiju da su postojale varnice između njih, a onda je njegov drug priznao šta se dešavalo u porodici rijaliti učesnika.

- Pred ulazak u petu sezonu, majka ga je posavetovala da se kloni žena da im ne bi ukaljao obraz preko malih ekrana. Kada je videla da postoji flert između Dalile i Anđela, blago rečeno, poludela je. Sve vreme je ponavljala da ne želi najomraženiju ženu u državi u njihovoj kući. Nije mogla da se pomiri sa tim - kaže izvor blizak Anđelu.

