UPLAŠENA! Jovana: Zbog Maje Marinković mi prete Belivukovi ljudi, a poslala ih je Tamara Đurić

Jovana Jeremić tvrdi da je meta ljudi Veljka Belivuka i to zbog rata s Majom Marinković i da je u sve umešana i Tamara Đurić. Voditeljka televizije Pink poslednjih dana nema mira jer joj čovek uhapšenog Belivuka preti preko poruka. U prilog tome svedoči prepiska koju nam je domaćica jutarnjeg programa dostavila.

foto: Privatna Arhiva

- Slušaj, Jovana, Tamara mi je dala tvoj broj, Đurićka. Sad ti se lepo javljam i upozoravam. Budeš li još jednom Maju Marinković uzela u usta, nikad više na televiziju nećeš izaći. Tamara moja Đurić je htela pakao da ti napravi, al' sam smirivao situaciju. Zadnji put upozorenje upućeno tebi, devojko, kraj - navedeno je u poruci. S obzirom na to da Jovana nije odgovarala, usledile su pretnje: - Ćutiš, fukso. Kažu iz MUP, pocepali prijavu i bacili. Opet kukaš. Čekaju te moji "tigrovi", pred emisiju na Pinku. Sad ćemo te odučiti od mikrofona, zamenićeš ga ku**em za ceo život. Ceo život ćeš da pušiš ku**eve. Jasno! Nema više televizije za tebe. Bolesnice jedna, šta si se istripovala da si bitna. Smeje ti se cela scena - navedeno je.

foto: Privatna Arhiva

Poruke koje je Jovana dobila lede krv u žilama: - Animator za majmune kraj vaših malih ekrana. Sramno za vas dr mr Jovana Jeremić. Je*ote život, nije li te stid. Uništićemo te iz Principa. Jer, s nama uvek Nevolja. Misliš, ako je Velja pao, da nismo podelili pozicije. Ko će koga, mater ti u pi*ku jebem. Sledeću utakmicu izlazi parola posvećena tebi. Skandiraće ti cela tribina - navodi se u pretećim porukama upućenim Jeremićevoj.

foto: Privatna Arhiva

Jovana je slučaj prijavila nadležnim organima: - Sa uznemiravanjem je počeo u dva noću. Pozvao se na Tamaru, da je od nje uzeo broj da me maltretira, a da brani Maju zbog mojih stavova o ku*vama i ku*varluku. Nije viteški odlaziti kod mafijaša i tražiti im usluge da zastraši Jovanu Jeremić. Ja sam neustrašiva, ja jesam sama i razvedena, ali to ne znači da mogu da me maltretiraju. Krivična prijava im sledi. Ja ću ovo isterati do kraja. Neće moju emisiju određivati nijedan Veljin koljač - rekla nam je u dahu voditeljka i nastavila:

foto: Printscreen/Instagram

- I sutra da mi se nešto dogodi, želim da me pamte kao heroja i kao nekog ko se zalagao za dobro u ovoj zemlji. Kada ga policija bude uhvatila, ja ću ga pozvati direktno u studio u jutarnji program kod mene da kaže pred 2,5 miliona ljudi. Sve kučke i ku*ve moraju da nauče da se obračunavaju sa mnom, ali ja sam lepotica, a zver i imam muda veća od 99 odsto muškaraca u Srbiji, ja bez pretnji pozivam da dođu u jutarnji i kažu šta je sporno - poručila je Jovana.

foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić

Ljiljana Stanišić

Bonus video:

01:40:50 SCENIRANJE 03.07.2022. JOVANA JEREMIC