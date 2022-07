REPER PRIZNAO DA JE DILOVAO DROGU, U ZATVORU PRVI PUT ZAVRŠIO SA 19 GODINA: Relja izneo mračnu stranu života, sada dobro ZARAĐUJE!

Predstavnik grupe "Crni cerak" Relja Despotović Seksi ima burnu prošlost, iako ima samo 24 godine.

Relja je priznao da je sa 19 godina prvi put završio u zatvoru.

- Jednom sam bio u zatvoru 20 dana jer nisam odradio društveno koristan rad. Uhvaćen sam na Egzitu sa vutrom. Trebalo je da odradim društveno koristan rad 200 sati otišao sam jednom i rekao sam neka me šalju zatvoru. I morali su da me pošalju u zatvor. Imao sam 19 godina. Ali šta sam bio, samo 20 dana, kasnije sam bio opet šest meseci, pa to i može da mi se računa - priznao je reper, pa dodao:

foto: Printscreen/Instagram

- Prvi put kada sam bio u zatvoru, prvu noć sam proveo sam u samici. Nisam znao kako će to sve da izgleda i onda mi je bilo: "Jao je l' ću morati ovde da budem sve vreme". Kada sam drugi put bio u CZ znao sam šta me čeka pa mi je bilo lagano - priča Relja Despotović o svom iskustvu u zatvoru kao da je otišao na ekskurziju ili more sa ortacima. Na pitanje da li je zatvor doživeo kao zabavu, odgovara:

- Pa to je zato što sam ja malo budala, ja sve to kapiram na taj način. Koliki god da je problem može nešto poučno da se izvuče, da se nauči iz greške. Može i to da se preusmeri u nešto drugo kao što sam se ja posvetio muzici. Pomoglo mi je da shvatim šta hoću, a šta neću u životu. Izabrao sam ovaj put baš zbog toga toga što sam tamo bio - priznao je on.

foto: Kurir televizija

S obzirom na to da je dva puta hapšen zbog droge, otkrio je da li bi prilikom rutinskog pretresa policija imala zbog čega da ga uhapsi sada:

- Naravno da ne! Neće moći više nikada da me uhapse.

Relja otkriva i da li mnogo zarađuje sa svojom grupom.

- Ih sada, baš da se ubijamo od para! Nas ima mnogo u bendu, imamo mnogo troškova, delimo zaradu, ali živimo iznad prosečno od toga iako smo na početku. Tako da možes to da nazoveš ubijanjem od para! - rekao je Relja.

Despotović ipak nije želeo da kaže koliko košta jedna njihova tezga i da li zarađuju kao, npr Aleksandra Prijović koja važi za jednu od najtraženijih pevačica narodne muzike:

- Mene cene drugih izvođača ne zanimaju, mene zanima samo naša cena i da poraste što pre, a raste mnogo brzo i sledeće godine će sigurno biti veća nego sad.

- Mi smo slika i prilika repera u svetu. Svi reperi u svetu dolaze sa ulice, imaju veze sa drogom...I onda se izdvoje. U svetu se isključivo bave rep muzikom ljudi sa ulice koji prodaju drogu i neki od njih se izdvoje i postanu zvezde. Sve to ostane iza njega i život mu se promeni. Samo što je Srbija jedina takva da smo mi jedini koji smo o tom životu otvoreno pričali, bez dlake na jeziku. Možda smo se po tome izdvojili i promenio nam se onda život za 180 stepeni - rekao je Relja.

Grupa "Crna Cerak" u svojim pesmama otvoreno peva o tome da su dilovali drogu:

- Mi u pesmama govorimo kako se živi u Srbiji i na Balkanu. Odnosno u celom svetu se tako živi. To možda ne znaju penzioneri, ali svi ostali mogu samo da se prave da je to za njih tabu tema. To svi rade, i njihova deca rade nego oni žmure na jedno oko i prave se. Neće da ih uhvate u tome ja ti to kažem jer meni mama od početka zna šta ja radim i čime se bavim. Ona je bila tu sve vreme. Kada me neko pita da li se sve to isplatilo, naravno da se isplatilo. Ja sam izrastao u boljeg čoveka nego neki moji drugari. Ne deli na to da je dobar ili loš čovek neko po tome što radi nego po nečemu dobrom.

Kaže da se ne kaje zbog puta koji je prošao:

- Mi smo od toga uspeli sa napravimo da pet porodica živi od toga. Više se ne bavim, zašto bih se bavio kad imam tri puta više para. I da hoću ne bih imao vremena jer samo u avgustu imamo preko 20 nastupa - priznao je mladi reper.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Informer