NIJE ISKLJUČENO DA JE MAJA NAMESTILA TAMARI: Jovana Jeremić otkrila šta su joj rekli u POLICIJI, pa jedno poručila Marinkovićevoj!

Voditeljki Jovani Jeremić je tokom boravka u Crnoj Gori stigao niz pretećih poruka zbog čega je ona hitno napustila letovalište u kom je boravila i sa ćerkom Leom se vratila u Beograd.

On je podnela krivičnu prijavu, a ni danas ne može da dođe sebi zbog svega što joj je za sada nepoznato lice pisalo.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Šta su ti rekli u policiji u vezi sa porukama koje si dobila?

- Da budem oprezna, ali da ne paničim i da pustim da organi rade svoj deo posla. Verujem da će se otkrije ko je počinilac, a volela bih osim njegovog imena i prezimena, da se sazna i ko ga je poslao. Da se razobliči pozadina ove priče, a to je obračun starleta sa mnom. Jer sam ja jedina koja je njima stala na put... Pričamo o starletama iz kriminogenog miljea koje misle da u Srbiji, pravnoj državi mogu da mafijaju i da uvode red. Ne mogu. Srbija je davno prestala da bude društvo kriminilaca i starleta iz tog miljea. Ukoliko su normalne starlete, to je u redu i ima ih u svakom društvu. Ali starlete koje su zapravo mafijaši, neće moći da funkcionišu i biće. Ispitaće se u celoj ovoj priči učešće Tamare Đurić. Postoji verovatnoća da je Maja Marinković namestila Tamari Đurić. Jer se u prvoj poruci onaj koji preti poziva na to da mu je broj dala Tamara i da je ona davno htela da napravi pakao od mog života, ali da ju je on smirivao. Nije isključeno da je Maja Marinković namestila Tamaru Đurić.

Da li ti se Tamara Đurić javila nakon svega?

- Jeste se javila i rekla je da ona nema veze sa tim - rekla je Jovana i dodala:

- Sigurna sam da je Maja umešana u to, sigurna sam! Čak i da se ne dokaže, sigurna sam. Zato što je to uradio lik koji je patološki zaljubljen u nju i kom je ona tražila uslugu mafijašku. A taj lik se nije poneo kao muškarac, nego je rešavao ženska posla. Ako smo došli do toga da mafija rešava kur*inska posla, onda to više nije mafija nego banana mafija.

foto: Printskrin/Instagram

Da li si pre ovoga dobijala pretnje?

- Nikad mi niko nije pretio! Posebno ti iz kriminalnog miljea me jako vole i poštuju. Nikad, nika! Ovo može da uradi samo jedan bednik, da preti samohranoj majci u stranoj zemlji, u Crnoj Gori, u pola 2 ujutru.

Da li si se ti osećala ugroženo tamo?

- Malo je reći... Ja sam i sad potresena, samo što se to ne vidi. Ja sam i u programu plakala. Pola programa sam vodila i plakala. Ja sam i dalje vrlo potresena. Jer zaista ne želim da budem novinar koji ima policijsku zaštitu.

foto: Printscreen

Da li ćeš nastaviti da se baviš svojim poslom na način kao i do sad?

- Nikakve promene neće biti. Ja ću nastaviti i dalje slobodno da govorim ono što mislim.

Ukoliko ti se Maja javi, da li si spremna da je ugostiš u svojoj emisiji i da pred kamerama rešite to što imate?

- Ne možemo ja i Maja nikad da rešimo to što imamo jer ja sam protivnik svega onoga što radi Maja. Za mene je Maja oličenje nemorala. Ne zato što je ona starleta, ja starlete jako cenim i poštujem. Uvek spominjem Staniju i Soraju! Poštujem ih zato što imaju nivo komunikacije i nikad ne ulaze u ovakve stvari. Znaju koga napadaju, a koga ne smeju. Ja sa Majom nikad neću sesti, nikad je neću ugostiti u emisiji, to mi je ispod časti! Ona je nemoralna osoba. Nemam ja problem sa starletama, ja sam sa njima sarađivala u rijalitiju, nego imam problem sa nemoralnošću. Maja je žena koja je svojoj najboljoj drugarici otela muža. Ona je za mene šljam. Ja to mislim o njoj i to je tako! Ona nikada ne može da dođe u priliku da sretne Jovanu Jeremić, osim ako se ne sretnemo u nekom kafiću... Na k*rvinski način ne može sa mnom, jer ja nisam k*rva, kao pojedine - zaključuje Jovana u Pink.rs rubrici "Jeremićeva to voli vruće".

foto: Antonio Ahel/ATAImages, Instagram

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:13 Elena Karić otišla sa novim dečkom kod muža u kuću