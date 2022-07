SMRŠALA 20 KG, PA SE GRLI SA MLAĐIM DASAMA: Napali Zoricu da OTIMA ljubavnika Vesne Zmijanac, folkerka brutalno odgovorila

Prijateljstvo Zorice Marković i Vesne Zmijanac opet je pod znakom pitanja, tvrde neki sa estrade i to nakon što je Zorica objavila fotografiju sa Vesninim bivšim dečkom.

Priče da su drugarice zaratile oko poznatog operskog pevača Nikole Mijailovića, znatno mlađeg od obe, isprovocirale su Zoricu da zlobnicima zapuši usta.

"Ma to su sve budalaštine. Baš je sad Zorica Marković otela dečka Vesni Zmijanac! Pa Vesna je upoznala mene i Nikolu, mi se godinama družimo. Nekada i svi zajedno provodimo vreme. Ja ne znam šta je bilo između njih, ali znam da su u odličnim odnosima. Sa Vesnom se družim 35 godina i to prijateljstvo će trajati do kraja života, kao i prijateljstvo sa Nikolom. Pa toliko je novinara prošlo kroz moju kafanu i toliko su puta Nikolu i mene viđali zajedno, ne znam što se sada pričaju gluposti. Nikola je talentovan čovek i prava je ljudina, kad pusti glas svi popadamo", kaže Zorica.

"Njemu je nedavno preminuo pas za kojeg je jako bio vezan. U znak podrške sam objavila zajedničku fotografiju ispod koje piše brat, prijatelj. Nemaju ljudi šta da rade pa izmišljaju priče i sastavljaju ljude. Krivo mi je zbog njega, ali nadam se da će se i on i Vesna slatko nasmejati tim glupostima."

foto: Leteći

Kurir.rs/Svet

Bonus video:

02:49 Zorica Marković napravila haos u Vrnjačkoj Banji