MISLIO SAM DA SAM UBIO ZORICU BRUNCLIK! Era Ojdanić se prisetio NEPRIJATNOG događaja, otkrio kako mu se pevačica osvetila!

Tokom muzičke karijere koja traje punih 55 godina folk pevač Andrija Era Ojdanić važi za jednog od najveselijih i najluckastijih osoba sa estrade.

Era Ojdanić se sada prisetio turneje i anegdote koja je nasmejala sve.

- Bilo je to na nekoj velikoj turneji 1984.godine - priseća se Ojdanić za Alo i nastavlja priču:

- Hteo sam da uplašim Lepu Lukić jer je ona plašljiva kao zec. Čekao sam je da se vrati sa bine i sakrio se u mrak. Čujem ja štiklice kako udaraju i pomislim da ide Lepa. Dođe ona do mene ja je rukama uhvatim za noge. Žena vrisne i pade na pod, a čuo se neki čudan zvuk kao da se sve porazbijalo. Uplašim se ja i vidim da je to Zorica Brunclik koja imala neku dugu haljinu od metala. Mislio sam da sam je ubio! Tada je bila sa Ljubom Kešeljem u braku i ja odem odmah do njega kažem da je Zorici pozlilo i sve priznam kako je bilo i da sam ja kriv - dodao je pevač.

Iako je bio pošten i nije lagao, a Zorica preživela traumu, ova priča se ovde nije zavšršila. Brunclikova se vrlo prefrigano osvetila Andriji i priredila mu blam pred punim autobusom kolega.

- Dan, dva posle ponudi mene Zorica čokoladicama. Uzmem ja jednu kockicu, ali ona navalila da uzmem dve. Pojedem ja to i odem na kraj autobusa da malo dremnem. Kad počne nešto da mi kulja u stomaku, kulja, kulja, ne znam šta je?! Razmišljam šta sam sve jeo i sve je bilo u redu. Kad je vrag odneo šalu, ja brzo do vozača, on zaustavi autobus, ja izađem... Tu se desilo sranje, a ceo autobus je gledao u mene. Tako mi se Zorica osvetila - kroz smeh je ispričao je Era.

