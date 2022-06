RODIĆE SE MUŠKO I ZVAĆE SE ANDRIJA! Zorica i Era Ojdanić nude pomoć Marku i trudnoj Viktoriji: Neka rodi, mi ćemo GA GAJITI!

Viktorija Mitrović i Marko Osmakčić čekaju bebu, pokazao je test za trudnoću koji je zadrugarka uradila uživo u programu.

Otkako su saznali da je beba na putu, usledila je neviđena drama - brutalni sukobi, uvrede i suze, kao i polemika da li održati trudnoću i roditi dete, ili otići na kiretažu, što je trenutno Osmakčićeva najveća želja.

Njih dvoje, inače, mesecima unazad gotovo svakodnevno imaju nezaštićene seksualne odnose, a jedan je ostaće zapamćen - desio se usred bela dana u Beloj kući, tokom svadbenog veselja Aleksandre i Dejana, Dalile i Cara, kada su zadrugare zabavljali Era Ojdanić i Zorica Marković. Oni su čak u jednom trenutku ušli u spavaću sobu, što Marka i Viktoriju nije sprečilo u vođenju ljubavi, već su nastavili u istom ritmu, dok su zadrugari, ali i dobar deo gledalaca, ostali šokirani.

Tim povodom oglasili su se Zorica i Era za Pink.rs kako bi prokomentarisali situaciju.

- Mi smo talični, nas dvoje! Mnogo smo svadbi otpevali, doduše, nije bila njima svadba, ali nema veze. Rađala su se uglavnom muška deca, biće muško sigurno! Posle smo toj deci pevali i krštenja, ispraćaje u vojsku, pa i svadbe... Šta da kažem, talični smo, nek im je sa srećom - obradovala se Zorica, koja je potom priznala da joj je užasno Osmakčićevo ponašanje i njegovi stavovi.

- Marko je trebalo na vreme da misli na tome. Ako će Viktorija da zadrži dete, svaka joj čast, dece nikad dosta. Podržavam je u tome, greota je abortirati, nema razloga! Ne znam kako može da pomisli na tebe, da li je normalan kada to može tako nešto da izjavi... Gledala sam, zaparala mi uši rečenica:"Ti kada bi abortirala, ja bih te cenio, bio bih još bolji prema tebi". On s*re otkako je otišla Stanija, promenio se, to više nije taj momak. Ni Viktorija mi se ne sviđa, na vreme je trebalo da razmišljaju, ali ako se tako desilo, to je božija volja, ne prave se deca tek tako. Ja sam protiv kiretaža uvek bila, to treba zabraniti. Ne smeju ni jedno ni drugo da pomisle da budu ubice dece, kada je od Boga dato to dete. To su bolne, teške stvari i teme. Ovo je vrlo ozbiljna priča, trebalo bi da zadrži dete, a on neka radi šta god hoće, njegov problem. Ako treba, svi ćemo gajiti to dete, učestvujemo i Era i ja! Evo, obećala sam javno - kaže Zorica.

- Šta kažete, stvarno?! E, alal im vera! Bravo, čestitam im, baš sam srećan! To je to, ja sam taličan, Zoka i ja u tandemu, tu nema promašaja. Biće muško sto posto, ja kad vam kažem, a ako se ispostavi stvarno tako, nek mu daju ime Andrija - kaže Ojdanić, koji neće ni da čuje za abortus.

- Ma, kakvo prekidanje trudnoće?! Natalitet je u padu, nek se rađaju deca, šta vam je? To nikako, pozdravite ih i poručite im to! Ja imam dosta dece, ne znam da li ću sve to moći da podmirim i pomognem i njima, ali za pelene će uvek biti - obećao je Era.

