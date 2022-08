CAR ME JE ODMAH POZVAO! Sandra Čaprić nakon nezgode otkrila detalje SUSRETA sa Filipom: Ovo niko nije očekivao posle Zadruge!

Bivša zadrugarka Sandra Čaprić zadobila je teške povrede kada pala sa kvada, zbog čeka je u bolnici.

Ona je tom prilikom polomila butnu kost, povredila je glavu i kuk, a sada je otkrila kako joj se Filip Car javio nakon nezgode.

foto: Printscreen

- Katarina Živković mi se prva javila od kolega, svaka joj čast, to je divno stvorenje. Pored nje mi se javio i Filip Car, on me je odmah zvao, stvarno nemam reči. Nisam se iznenadila kada me je zvao jer kada je izašao iz "Zadruge" ja sam njega dočekala u studiju, nemam nikakve loše namere prema njemu, rijaliti je jedna vrsta psihološke igre. Mi smo živeli jedan život tamo, koliko je to sve normalno toliko je i nenormalno, ali mi živimo vani i napolju. Javila mi se još i Magdalena, Bane, Janjuš... Ne pratim toliko portale, ljudi su mi rekli da mi je Janjuš poželeo brz oporavak. Tu su bili još i Sandra Rešić, Marko Đedović, to je to otprilike - rekla je Sandra pa dodala:

foto: Printscreen/Zadruga

- Od nekih ljudi sam očekivala da mi se jave, ali oni nisu. Svako neka radi šta misli da treba, ja sam svima sve oprostila i svima želim sve najlepše u toj "Zadruzi". Ima tu jako pokvarenih ljudi koji žele medijsku pažnu, koji idu na časove, vežbaju se za rijaliti... Ljudi su rođeni za to i dalje od toga ne mogu - rekla je Sandra.

Kada su na portalima osnavule slike na kojima je Sandra u lokvi krvi, dosta se spekulisalo o tome da je sve lažirala kak bi privukla medijsku pažnju, a Sandra je vidno iznervirana na to imala samo da kaže:

- Daleko bilo, samo ću ti to reći i neću dalje komentarisati. Neka se ljudi prekrste i slavu neka slave, samo ću to reći. Ja ne mogu da lažiram takve stvari, prvo, obiće ti se o glavu tako nešto, žalosno je. Ne želim da pričam o tim stavarima - izjavila je pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Srbija Danas

Bonus video:

00:14 Filip Car pokazao svoj dom u Crikvenici