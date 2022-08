HTELA DA IH ISELI IZ GRADA I POGINE ZA SINA: Sadra Rešić sa mama Cicim pretila Zorici Marković, pevačica joj se BRUTALNO osvetila

Iako je s njenim pokojnim ocem Ninom, Zorica Marković bila u odličnim odnosima, Sandru Rešić je precrtala iz svog života i neće joj oprostiti što je pokušala da joj udari na ono najsvetije a to su sinovi.

Zorica po prvi put u javnost iznosi prljavu igru u kojoj je njeno dete moglo da strada ni krivo ni dužno i priznaje da je iza toga stajala Rešićka.

"Te priče da sam ja bila u vezi sa Ninom nisu tačne, neko je pomešao mene i Vesnu Zmijanac, zna se da je Vesna bila sa njim u vezi, da je čovek živeo na Bukulji i da je to bila velika ljubav. Nino i ja smo radili zajedno, on je bio neprikosnoven momak, čovek, kolega, jedno predivno biće, družili smo se na turnejama kao braća, ali nažalost ode mlad. Sandra je počela da peva kod mene u Hacijendi, nije pevala komercijalu, nego pop, videlo se tada da je talenat, malo se zadržala. Ne znam iz kog razloga je otišla, ali bilo je tu posle nekih zavrzlama. Da ona i njena majka nisu ispale fer prema meni to je istina, ali me ne zanimaju kao ni lanjski sneg. Ona je posle bila u Zvezdama Granda, evo sad u rijalitiju, malo hoće da bude Saška, malo ja. Nemam neko lepo mišljenje o njoj jer je lično poznajem, ali neka je živa i zdrava i nek gura svoj fazon", kaže Zorica i priznaje da joj se ni Sandra ni njena majka Cica nikad nisu zahvalile.

foto: Nenad Kostić

"Ne treba niko da kaže hvala, nije ona jedina, prošlo je takvih na stotine kojima sam dala šansu, pa su me posle ogovarali i pljuvali. Pričali su i da ja ne plaćam, da ne dajem honorare... Naravno da sam plaćala, ali kada je krenuo da se uzima veliki novac. Onda se pričalo da ja od njih uzimam bakšiš, uzela sam za 12 godina pet puta i to znaš kad? Kad sam ja pevala celu noć, a radni pevači sedeli. E tada su me jurili da li kum Željko ili neko iz orkestra po kafani da mi daju taj moj deo. Ja da sam uzimala to što oni izmišljaju i s*ru, ja bih sada imala dve vile na Dedinju. O Sandri nemam lepo mišljenje zbog slučaja za koji sam kasnije saznala da potiče od njih dve nakon što su otišle bez pozdrava. Ne mogu da imam lepo mišljenje jer je to bilo jako ružno i morbidno i moglo je da se završi jako loše. Tada su počele da mi stižu neke poruke sa nepoznatih brojeva, čak je spomenut i moj sin Ilija u smislu pretnji. Onda sam ja reagovala i sve prijavila policiji. Bila sam spremna da ih iselim iz ovog grada jer ja ću za moje dete poginuti. Pri tom, ja ne znam zašto je moj sin uopšte spomenut, on je tada bio u srednjoj školi i nije imao veze sa ugostiteljstvom, kaže Zorica i otkriva kako je otkrila da iza toga stoji Rešićka.

foto: Printscreen

"Pa ja sam to na foru saznala jer sam bila jako uporna. U te svrhe je upotrebljivan telefon njenog očuha. Ja sam tada zvala taj broj, čovek mi se javio i ja sam saznala šta i kako. Posle toga smo se Sandra i ja srele u jednom frizerskom salonu, naravno, imala je neko objašnjenje, ali ja sam rekla da je to bilo davno. Ali, nisam ni zaboravila, ni oprostila jer je bilo jako ružno.“

kurir.rs/svet

Bonus video:

02:49 Zorica Marković napravila haos u Vrnjačkoj Banji