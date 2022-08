ZOVI MOJU ŽENU I NEGIRAJ DA SMO ZAJEDNO! Marina Radosavljević brutalno pretučena, NASILNIK joj i pre PRETIO, sad se PLAŠI za ŽIVOT

Pevačica Marina Radosavljević pretučena je u Vrnjačkoj Banji na festivalu od strane bišeg partnera.

Marina je sada istakla da se plaši za sopstveni život.

- Bila sam na Love festu da ispoštujem drugaricu koja je došla iz Beograda. On je prišao, nokautirao me je, automatski me je bacio u nesvest. Mene su izneli na nosilima. Ja sam bila u šoku, nisam znala o čemu se radi, rekla je Marina u Nacionalnom dnevniku.

Ona tvrdi da je i pre dobijala pretnje od momka.

- Ranije jeste, u smislu "Zovi ženu moju i negiraj da smo zajedno" - rekla je Marina.

Policiji ga je prijavila, a kako nisu uspeli da ga pronađu, nasilnik se danas sam predao u policijskoj stanici.

Polomljen joj je prst, uznemirena je, lice joj je unakaženo, ima vrtoglavice i povraća, ipak, strah je ono što joj u ovom trenutku ne da mira.

- Plašim se za život, sopstveni i ljudi koji me okružuju - priznala je ona.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs

Bonus video:

01:04 PRETUČENA PEVAČICA MARINA RADOSAVLJEVIĆ SE VRATILA U LOKAL I OTPEVALA DVE PESME