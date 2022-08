IZGLED ĆERKE HARISA DŽINOVIĆ PRE ESTETSKIH KOREKCIJA JE BIO POTPUNO DRUGAČIJI: Pogledajte kako je nekad izgledala Đina! (FOTO)

Ćerka Harisa i Meline Džinović Đina Džinović je popularna na društvenim mrežama, a sa pratiocima deli detalje svoje privatnosti.

Izgled Đine Džinović, po rečima influenserke, do pre dve godine bio je potpuno drugačiji.

- Bila sam kao loptica, Đina od pre dve godine i ova sada su potpuno dve različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vežbam, iako to vrlo retko činim, ali to su neke stvari koje delim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofične probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je, dohvatio me je, između ostalog, i pubertet, stoga pokušavam da devojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar - kazala je Đina tokom gostovanja u jednoj emisiji.

Prvu stvar koji su mnogi primetili i komentarisali je da su joj usne tada bile dosta tanje, što govori u prilog tome da ih je popunjavala, ista stvar je i sa grudima.

