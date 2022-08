HUSO MUJIĆ RASKRINKAO SCENARIO ZA ZADRUGU 6! Otkrio da Dalila još voli Dejana, a onda priznao koje mu je vere bivši ZET! ŠOK!

Huso Mujić ne krije da je razočaran što Dejan Dragojević nije hteo da se vidi sa njim iako je bio u Šepku i opet ponavlja da je tamo dobrodošao jer je to i njegova imovina i da oko toga nema spora-

"Ja sam rekao, ono što se njih dvoje dogovore to je zakon. Ja tom razlazu nisam kumovao, niti sam mogao da upravljam. A sa Goranom sam normalno razgovarao. Što on misli, to i ja mislim. Na početku smo čak plakali i ridali, sad smo se samo podsetili na to, posedeli, popili sok kao ljudi, predao sam mu ključeve, isprave... Kako je Dejan ostavio auto tako ga je sad i dobio, ništa ne fali"

Dejan ti je spremio poklon, a nije ti došao u kuću?

"Nema razloga da me on mrzi. Jedino za ono što sam rekao za Aleks, ali nisam rekao ništa što oni tamo nisu govorili. Jedino to. To je voditelj Darko kazao, a onda i upakovao i otuda ta ljutnja. A ja ništa loše nisam rekao. Kad je Aleks počela da vrišti na Dejana prokomentarisao sam "Evo, sad je ova gora nego ona. To je bilo kada su se svađali."

Možda nije došao zbog medija?

"Mogao je on da dođe, a da niko ne zna. Ni ja nisam znao da je došao, pitam Gorana gde i je, a on kaže da ga je brat dovezao. Kažem: Zovi ga da dođe, a on kaže: Vratio se. Eto tako je to bilo. I još kaže, Dejan je rekao da te njegove stvari što ima ovde podelim nekoj sirotinji. Dobro, nije nikakav problem."

Dejan kaže da je auto uzeo da bi otplatio dug mobilnom operateru za neki telefon koji nije kod njega. Gde je taj telefon?

"Nemam pojma o tome, stvarno ne znam za taj telefon."

Pas je ostavljen kod tebe, a Dejan kaže da ti ne možeš da ga zadržiš jer si vernik, a kod muslimana pas ne može da bude u kući?

"Tačno, Tedija sam obećao Goranu da dam."

Goran kaže da neće da ga uzme.

"Pa dobro, meni je rekao je da hoće."

Na kraju će Tedi biti na ulici.

"Neće ostati Tedi na ulici. Može biti gore u avliji, ali ne može u kući. Može napolju da bude. Ima i terasu, ima sve. Eno ga, dođe i na balkon. Naći ćemo rešenje ako ga neće Goran, a pošto je izrazio želju i rekao je da hoće, dobiće ga."

Bio si ljut i razočaran Dalilom, kako je sad?

"Sve je to tako bilo, ali sad je super. Dobro je. Rešila se onog momka iz Crikvenice, neće više biti sa njim. To je bilo najvažnije. Rekla je da je on prošlost. Meni je obećala da nema šanse da ponovo bude sa njim. To je bio moj glavni uslov. Rekao sam joj opet da ne priznajem ni jednog sem Dekija. A on sad, da dođe i bude tu, a ne javi mi se!? Ne znam zašto. To sam i Goranu rekao, nema razloga da ne govori sa mnom. Pa i sa njom. Ljudi se rastanu sa ženom, pa pričaju. Ona je tamo zlo napravila sebi, a svi je nazivaju kakvim sve imenima, ona publika tamo. Šta je ona njima uradila? Ništa. Ako ja čoveka ubijem, šta tebi to smeta? Smeta mojoj porodici, i meni, ja odgovaram za svoja dela."

A šta će biti sa kućom?

"Kakvom kućom?"

Tom što su je zajedno zidal Dalila i Dejan na tvom imanju?

"Ja sam rekao, biće kako se oni dogovore, a oni su se dogovorili da neće ništa. Dejan kaže da njega tu ništa ne zanima, uzeo je samo auto, neće ni da spava tu, znači neće ni kuću. Imaju i to suđenje, oni još nisu razvenčani. Ja sam znao da to ne može proći tako kad su potpisivali onaj papir. Nego, da li si čuo za onaj tajni dogovor za pomirenje Dejana i Dalile, ima tajni plan produkcija."

Pa, jel bi voleo da se pomire?

"Ne znam, svašta je moguće. Normalno da bi voleo. Volela bi i ona, kada je došla, oboje smo plakali. Ipak je on bio tu sa nama pet godina, a sad kad je ona došla, prazna njegova stolica, upražnjena jedna karika u lancu... Nije nam bilo zgodno, ali eto. Ako i ne bude moglo, nikom ništa, želim mu sve najbolje u životu. Ako želim njemu zlo, nek meni bude."

Znači, Dalila bi volela da se pomire?

"Mislim da bi, ona je pogrešila i priznala da je volela Dejana najviše. Ima tu mnogo stvari zašto se to desilo. Kad neko nije og dobrodošao pet godina, onda se radi na sve načine da se to razbrka."

Na koga misliš?

"Na njegovu porodicu, oni nisu bili zadovoljni od prvog dana. Sad su dobili tu šansu, iskoristili je uz pomoć svega što se tamo dešavalo. Kad su neki ulazili, unapred su govorili da ulaze da ih rastave."

Dejan je trebalo da se krsti u avgustu, pa nije. Jel on uzeo islam?

"Čuo sam da je Mićo rekao da će ga krstiti 2. avgusta, očito je to rekao na svoju ruku. Što se mene tiče, Dejan nije uzeo islam. Znao bih da jeste. To se javno prima pred hodžom, javno i dobrovoljno. U veri nema prisile."

On nije ni kršten.

"On se nije izjašnjavao ni kao Srbin. Kaže da su Mađari poreklom, njega je baba vodila u neku njihovu crkvu, neka baba Rozalina. Ako se i krsti, njegova stvar, može da radi šta hoće."

Pričalo se da ga voliš jer je postao musliman.

"Ja njega volim zbog njegove dobrote, svi su ga u selu voleli, nismo imali ni milimetar tenzije. On u toj igri ništa nije bi kriv. Ja krivo sedim, ali pravo besedim. Nije imao greške dečko. Ne mogu da izmišljam da nije bio dobar,"

Ulaziš u Zadrugu 6?

Nije istina.

Bilo bi super.

"Nije loše, ali nije za mene. Nemam ja ni živaca ni volje, ne treba meni ta medijska pažnja, Sve to prođe."

