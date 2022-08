DEJAN ODUSTAO OD KRŠTENJA, IPAK NE ŽELI DA PRIMI PRAVOSLAVLJE! Lepi Mića izvisio za kumstvo, evo šta PORUČUJE Dragojeviću

Iako je bilo najavljeno za veliki hrišćanski praznik Svetog Ilije, krštenje Dejana Dragojevića je otkazano i do tog svetog čina nije ni došlo.

foto: Nenad Kostić

Kako Kurir saznaje, od primanja ove svete tajne u manastiru Krušedol odustao je sam Dejan i o tome je nedavno obavestio i nesuđenog kuma Lepog Miću, s kojim se još u "Zadruzi" dogovorio o svim detaljima krštenja.

Da li se Dejan predomislio ili je samo odložio ovu odluku o primanju hrišćanstva, nismo uspeli da saznamo, jer o ovoj temi on ne želi dalje da govori.

- Neće se desiti krštenje. Nije došlo do promene plana, bila je priča u rijalitiju. Ja se nisam uopšte čuo sa Mićom, treba da ga zovem, ali ne volim da budem u lažnoj komunikaciji. Postoji par osoba sa kojima ću da održim kontakt, ali ne sad. Ja se čujem samo sa Dinom, nema potrebe da se ganjam - rekao je Dejan u emisiji "Zadruga - narod pita".

foto: Nenad Kostić

S druge strane, Lepi Mića za Kurir kaže da ne zna tačan razlog Dejanove promene odluke da se krsti i da mu on bude kršteni kum.

- Pretpostavljam da je Dejan odustao od krštenja da se nekom ne bi zamerio. Čuli smo se nedavno i rekao mi je da ostaje pri stavu da ne želi da primi pravoslavlje. Ja nisam pravoslavni sveštenik pa da nekog prisiljavam da se krsti ukoliko on to ne želi. Moja želja i predlog da mu budem kum i da ga krstim i dalje ostaje. Na njemu je da me okrene i sve će se postići jednim pozivom - rekao nam je Mića.

Mi smo pozvali i manastir Krušedol, a jedan od monaha koji je zamolio da ostane anoniman, rekao nam je da nikakvo krštenje pod imenom Dejana Dragojevića nije bilo u planu za praznik Sv. Ilije.

Podsetimo, Lepi Mića se nedavno jako radovao što će biti Dejanov kum.

- Zaista je velika čast biti nečiji duhovni vođa, a mislim da mi je Dejan poverio tu važnu ulogu u životu zato što sam ga svojim savetima podržavao i pomagao mu da izdrži sve u "Zadruzi". Mnogo sam srećan i počastvovan. Krštenje će biti održano u jednom od najlepših manastira, u manastiru Krušedol, a kršteno ime će mu biti Mitar. Biće to u krugu porodice - rekao je tada bivši zadrugar.

foto: Shutterstock

Kurir.rs/A.Panić

