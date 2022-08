NA VELIKOM ODMORU SVIMA PO GRAM KOKAINA: Željko Vasić otkrio da mu se ne sviđa NOVA muzika, pa onda OPLEO po kolegama!

Željko Vasić istakao je da nema lepo mišljenje o novokomponovanoj muzici, te da ne namerava da se prikloni modernom stilu.

Pevač kaže da ne vidi razlog zbog čega narod toliko voli današnje note, kao i da se omladina mnogo drogira.

foto: Kurir Televizija

Danas se mnogo omladine drogira i pošto je to jako popularno, mislim da bi bilo skroz u redu da im na velikom odmoru podelimo svima po jedan gram kokaina. Ne razumem da to narod voli, preterao sam poređenjem, ali to je istina. Malo su pobrkani lončići sa time i to je pre svega jedna populistička priča i linija manjeg otpora kojoj svi pribegavaju jer je drugačije jako skupo. To je zato što nemaju taj luksuz da mogu da se čistog i otvorenog srca bave muzikom i pevaju ono što zapravo vole, nego ono što neko od njih traži. Moj najveći uspeh je što mogu da nosim odelo u kojem se osećam ugodno. To je filozofija mog postojanja. Dok postoje ljudi koji poštuju to što radim, ja ću biti tu, kada narod bude želeo samo to da sluša, povući ću se - istakao je Željko, pa otkrio da na početku karijere nije nailazio na odobravanje za neke, od danas najvećih, hitova.

-Tada sam morao da dokažem da sam u pravu, tvrdoglav sam. Uvek sam bio u pravu. Moji sami počeci su obeležili jedno neslaganje sa određenim saradnicima, meni bliskim ljudima iz posla, bili su veliki hitovi koje sam pisao “Zauvek”, “Voli me i ne voli”, “Željo moja jedina”. Dosta ih nije bilo prihvaćeno na prvu od saradnika i najbližih prijatelja, a kada se zavrtelo, stičem kod njih neku vrstu integriteta, da to što govorim ima težinu i nisam nikada omanuo - rekao je, pa otkrio da ga se svi sete samo pred koncert.

foto: Kurir televizija

- Postoje usponi i padovi, organizacija koncerta zavisi od ponude u gradu. Treba pametno pristupiti tome da bude isplativo. Ne govorimo o ne znam kakvoj zaradi, u granicama normale. Kada radim koncert, zovu me neki ljudi koje nikada u životu nisam čuo, sete me se kada imam koncert, zbog karte. Veliko opterećenje je svaki beogradski koncert, to me jako nervira jer ljudi ne razumeju da ako niko ne kupi kartu, ja ne mogu da održim koncert. Razumem to što je Marija rekla, to nama predstavlja veliki problem, kao što platiš u kafiću kada sedneš, može vlasnik jednom da te časti – istakao je Željko.

Podsetimo, Željko Vasić je već 20 godina na našoj muzičkoj sceni, i zasigurno - on je obeležio jednu eru pop muzike.

Kurir/ Super Tv

Bonus video:

01:02:27 REALNA PRIČA - ŽELJKO VASIĆ