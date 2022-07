NISAM IMAO IDEJU DA ĆU DA BITI PEVAČ Željko Vasić ispričao ko je zaslužan što se bavi muzikom ISPRIČAO DOŽIVLJAJ DA VLAŠKE SVADBE

Željko Vasić je već 20 godina na našoj muzičkoj sceni, i zasigurno - on je obeležio jednu eru pop muzike.

Željko Vasić je odlučio da sa autorkom i voditeljkom emisije Realna priča, Isidorom Lukić prvi put podeli najintimnija razmišljanja i trenutke iz svog života, ali i karijere.

Popularni pevač je govorio o svojim trenutnim planovima kada je reč o muzici, a najavio je i novi album. Takođe, govorio je i o mnogim drugim stvarima.

Ja sam nisam imao ideju da budem pevač. Nisam imao ideju, zaista. Ja sam pre svega muzičar. to je ono što sam ja. Moj otac je to forsirao kod mene. Video je da imam sluha. jako rano sam počeo da nastupam sa njim i da sviram. Živim dugo van svoje porodice, aprvu svirku sam imao sa 14 fgodina i zarađivao. Vikendom sam išao u Zaječar da radim - ispričao je Željko Vasić u Realnoj priči i dodao:

- Svirao sam vlaške svadbe u okoliki Negotina i Kladova. Svadbe su jako težak posao. Nisam to radio puno. Sad se to promenilo. To je iziskivalo i mnogo novca, i truda.

