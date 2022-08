MUŽ ISKOČIO IZ ŽBUNJA, LUPAO U PROZOR, PA POKUŠAO DA JE UBIJE: Srpska pevačica prošla kroz AGONIJU, pa nestala sa scene!

Pevačica Nataša Đorđević prošla je kroz agoniju kada je nevenčani suprug udario svojim automobilom u njen, želeći da joj naudi.

Ona je tada bila na vrhuncu karijere, nakon čega se povukla sa scene. O ovom nemilom događaju koji se, srećom, završio bez posledica, i sama je pričala ranije u javnosti.

- Iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom. Posle nekoliko minuta me je stigao i počeo da svojim automobilom postrance udara u moj pokušavajući da me izgura sa puta. U jednom trenutku, bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije. Međutim, sreća i prisebnost su me ipak spasli - rekla je jednom prilikom, a onda ove godine dodala:

- Mene i danas nervira kada se pojavi taj članak, posle ne znam, deset godina, a kao da je juče bilo. Bože moj to je tako, nije baš kako pričaju ljudi, ali jeste bio težak raskid.

Ipak nakon toliko vremena sve je došlo u normalu i Nataša dana ima dobar odnos sa bivšim partnerom.

-To je bio raskid koji nije tekao baš glatko, naravno posle toliko godina naše veze. Ja sa tim čovekom imam sina, ali sada se sve sleglo. Treba svi da imamo dobar odnos i funkcionišemo kako treba zbog deteta - rekla je ona.

