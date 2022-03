DEVEDESETIH SU BILE BOMBE, A DANAS OVAKO IZGLEDAJU! Žestoki momci su ih obožavali, bile SAN muškaraca, a ONA je JEDVA PREŽIVELA

Neke pevačice koje su bile izuzetno popularne devedesetih godina, pa samim tim bile san mnogim muškarcima. Međutim, naprasno su se povukle sa estrade ili promenile profesiju, dok ima i onih koje su i dalje u svetu muzike.

Ono što je sigurno je da su se dosta promenile i da danas izgledaju potpuno drugačije.

Atraktivna Ivana Berendika, nekadašnja članica benda "Models" jedna je od njih.l Ona je postala jedna od najbogatijih Srpkinja nakon što se udala za osnivača "Gugla" Tomasa Jermoluka, koji je od nje stariji 20 godina.

Ivana je danas prava dama i odiše stilom, a nekada su je svi znali kao gradsku "ribu", koju je bilo nemoguće ne videti po beogradskim lokalima.

Pevačica Nataša Đorđević devedesetih je osvajala srca muškaraca, ali je izabrala bivšeg supruga Gorana Živkovića, sa kojim je prošla horor. Naime, ona je bila na ivici smrti kada je njen nevenčani suprug svojim automobilom udario u njen, želeći da je izgura sa puta.

– Vozila sam mamu kod lekara i u povratku sam primetila da me Goran, s kojim sam raskinula još pre godinu dana, prati. Počela sam da bežim vozeći sporednim ulicama i na kraju sam pomislila da sam bezbedna i krenula kući. Nisam ni sumnjala da će doći pred stan u kojem živim i pokušati da me napadne. Kada sam parkirala pred zgradom, mama je izašla iz automobila, dok sam ja tražila mesto da se parkiram. Tada je Goran iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom – rekla je Nataša tom prilikom za domaće medije i nastavila:

– Posle nekoliko minuta me je stigao i počeo da svojim automobilom sa strane udara u moj pokušavajući da me izgura sa puta. U jednom trenutku bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije. Međutim, sreća i prisebnost su me ipak spasli – pričala je svojevremeno pevačica.

Nakon ove traume, Nataša se retko pojavljivala u medijima, ali je odlučila da okrene novi list i radi ono što voli i što je ispunjava, a to je muzika. Pored toga, ona izgleda dosta drugačije nego u mladosti, pa bi je na prvi mah malo ko prepoznao.

Ivana Banfić važila je za zvezdu devedesetih, a danas žvii sasvim drugim životom daleko od očiju javnosti.

Pevačica živi na selu, posvetila se životinjama i prirodi, a na Instagramu neretko iznenadi pratioce fotografijama iz svoje svakodnevnice, kako skuplja seno ili čisti štalu. I dok je tokom godina popularnosti uvek bila na štiklama i u haljinama, sada neguje prirodan izgled.

Za devedesete se vezuju teška vremena, a pevačica Vanesa Šokčić je često pevala i na proslavama raznih kriminalnih grupa koje su tada harale. Ona je bilja miljenica žestokih momaka, a za svoju bezbednost nikada nije strahovala.

- Nisam se nikada uplašila za svoj život. Nisam nikad imala problem kada sam pevala na takvim proslavama, ali se desio problem na gostovanju u diskoteci. U Nemačkoj smo pevale Milena Plavšić i ja i upali su unutra: 'Lezite, pištolji'... Ležale smo ispod stola jedno 15 minuta i onda su odveli gazdu - ispričala je ona.

Devedesetih godina bili su veoma popularni muzički festivali na kojima su mnoge tadašnje zvezde na početku karijere pokušale da osvoje svetla reflektora, ali i simpatije publike.

Jedna od onih koja je nastupala na mnogim muzičkim festivalima bila je Ksenija Mijatović, koja je nakon Budvanskog festivala 2004. godine, gde je izvela pesmu "Moja kazna", odlučila da napusti muzičke vode i počela da se radi na drugom poslu.

Psihologija je postala njeno glavno zanimanje, a povremeno se vraćala muzici kada je želela da objavi singl kojim bi sebi "nahranila" potrebu za pesmama.

Na pragu četrdesetih odlučila je da započne studije psihilogije, te se u klupi na fakultetu družila sa brucošima.

