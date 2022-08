KOMŠIJE NIKOLE ROKVIĆA OTKRILE PRAVO LICE SLAVNOG PARA: Bila je uobražena, nedostupna, a ON je imao RITUAL svaki dan!

Susedi o javnim ličnostima nekada imaju reči hvale, nekada ih kude ali uvek bude i jednih i drugih komentara. Međutim, sa bračnim parom manekenkom Bojanom Barović i pevačem Nikolom Rokvićem je druga priča. Svi su imali smo lepe reči o njima.

- Pročitali smo u medijima da je Bojana trudna, verovatno je na početku trudnoće jer se stomak ne vidi. Pre nekoliko dana sam je srela, baš su se spremali za putovanje, i delovala je samo malo otečeno u licu. To hoće kod trudnica, naročito kada je vrućina, ali je nosila lepršavu haljinu, dugu i nije se primećivao stomak – istakla je gospođa Nada koja živi u zgradi preko puta.

- Nikola je jedna divna duša i divan čovek. Poznavao sam i Marinka, bio je prgav i na njega Nikola srećom nije povukao, ali je očigledno znao da vaspita decu. To je zapravo Slavica radila jer su oba sina vrlo nasmejani i vedri ljudi. Bojana, kada se doselila, delovala je uobraženo, ali je uz Nikolu postala dostupna. Lepo je videti kako gaje decu, blago pričaju i vole se. Nikola je priželjkivao treće dete, govorio je: ako Bog da. Drago mi je što mu se želja ispunila, njihova deca će sigurno postati divni ljudi – rekao je čika Ljuba.

foto: Printscreen/Instagram

U obližnjoj prodavnici rado viđaju ovaj bračni par, kao i Nikolinu majku Slavicu.

- Konačno su lepe vesti unele radost u ovu porodicu. Od trenutka kada se Marinko razboleo, svi su bili tužni. Trudili su se na sve načine da mu olakšaju, ali i da što više budu uz njega. Nikolu smo viđali tužnog, neizmerno i nakon sahrane se dugo nije oporavio. Bojana se trudila da više bude uz decu, a on je odlazio u manastire i to mu je očigledno prijalo. Vratio se preporođen. Sada su lepe vesti prvo stigle iz Markove, pa iz njegove kuće. To je usrećilo i Slavicu. Ona dolazi često, kupuje namirnice i šeta unučiće – kažu prodavačice koje slušaju Nikoline pesme, pa često odu i na njegove nastupe kada peva u Beogradu.

foto: Zorana Jevtić

Komšija Stefan kaže da Nikola učestvuje u svim akcijama vezanim za uređenje okoline i dvorišta oko zgrade, te da često posadi drvo ili zalije cveće.

- Nikola je imao ritual da svako dete kada mu se rodilo posadi drvo ispred zgrade, tako će biti i sa ovim trećim sigurno. To su od njega videli i ostali, pa je tako nastao čitav drvored. Isto radi i sa jelkom za Novu godinu, ali i raznim biljkama koje donese rasade. Kada vidi da je cveće uvelo, on zalije. Eto, to vam dovoljno govori o tome kakav je čovek - kaže Stefan.

