PECA JE HTEO OD S*KSI RIBE DA NAPRAVI DOMAĆICU! Evo koje je sve ISPADE imao u Crnoj Gori, Maja pobegla i ZAKLELA SE da se ne VRAĆA

Starleta Maja Marinković okončala je romansu sa novosadskim biznismenom i nevenčanim suprugom njene najbolje drugarice Aleksandre Subotić, Petrom Pecom Raspopićem, samo dva meseca nakon što je javnost saznala za njihovu ljubavnu aferu.

Iako su se oboje kleli u ljubav i planirali zajednički život, starleta nije mogla da se nosi sa sve češćim ljubomornim ispadima svog znatno starijeg partnera.

foto: Printscreen/Instagram, Shutterstock

- I dok je na društvenim mrežama Maja predstavljala život sa Pecom kao bajku, duboko u sebi je patila zbog njegove posesivnosti. Putovanja i izlasci pretvorili su se u boravak u stanu, a on je želeo da od provokativne, seksi devojke napravi domaćicu. Smetalo mu je njeno oblačenje i fotografisanje, a da bi mu udovoljila, nedeljama nije objavljivala ništa na Instagramu. Čak ju je naterao da blokira sve sportiste sa kojima se godinama družila jer nije mogao da podnese da je muvaju mlađi i uspešniji muškarci. I to je učinila da bi mu dokazala da joj je stalo, ali je on svakog dana smišljao nešto novo kako bi je držao u zlatnom kavezu bez mogućnosti da je iko drugi gleda - priča izvor i dodaje da je Marinkovićeva rešila da stavi tačku na njegovo psihičko maltretiranje.

- Maja je po dolasku u Crnu Goru shvatila da joj nedostaje njen život i sloboda koju joj je Peca oduzeo. Kada je na plaži napravio skandal jer je umislio da flertuje sa muškarcima koji su bili na ležaljkama pored njih pukao joj je film, uzela je taksi do apartmana u Budvi, spakovala stvari i uputila se ka aerodromu. Pobegla je od njega i zaklela se da mu se nikada više neće vratiti - naveo je izvor.

foto: Damir Dervišagić

Starleta je na sve to priznala da je razlika u godinama učinila svoje.

- Iz dana u dan postajalo mi je sve jasnije da naša veza nije onakva kakvom sam je zamišljala i kakva sam želela da bude. Na svojoj koži sam naučila da nije zlato sve što sija. Postoje mnogi razlozi zbog kojih sam odlučila da ga ostavim. Toliko toga negativnog sam ponela na svojim leđima zbog te veze. Jasno mi je da čovek pokušava da okrene priču u svoju korist, a ja se ne bih ni oglasila o raskidu da on to nije učinio, i to neistinama - zaključila je Marinkovićeva.

Iako je među prvima prognozirala da će veza njenog nevernog supruga i najbolje drugarice potrajati koliko i lanjski sneg, Subotićeva nije želela da likuje nad krahom ljubavne romanse.

foto: Printscreen/Instagram

- Mnogo mi je žao, delim njenu bol i saosećam sa njom. Ipak smo mi bile najbolje drugarice još iz srednje škole - kratko je poručila bivša rijaliti učenica.

