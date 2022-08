ZNALA SAM ŠTA ME ČEKA KAD SAM OSTALA TRUDNA! Katarina Grujić otvoreno o postporođajnoj depresiji, evo šta je nju SPASLO!

Pevačica Katarina Grujić, nedavno je stala na ludi kamen sa svojim partnerom, fudbalerom Markom Gobeljićem, sa kojim je pre osam meseci dobila ćerku Katju.

Ovo leto pevačica je iskoristila da se odmori u Crnoj Gori, gde je imala i zakazane nastupe, što joj, kako kaže nije teško palo.

Jedinu zamerku ima to što Marko zbog poslovnih obaveza nije mogao da im se pridruži na moru.

foto: Printscreen/Ami G

- Uspela sam da spojim posao i privatni život i da se lepo organizujem da mi ne padne teško stvarno, i mislim da mi je ovo najlepše leto do sad. Naravno, falio nam je Marko, on je zbog svojih poslovnih obaveza ostao u Beogradu mesec dana i bili smo razdvojeni, nedostajao nam je mnogo, kao i mi njemu. Ali mladi smo, zdravi, pravi, on ima svoj posao, ja svoj, kad je imao dva dana slobodno pridružio nam se, prvim letom je doleteo, tako da smo ta dva dana iskoristili - rekla je pevačica u emisiji "Premijera".

Pre nego što se ostvarila u ulozi majke, Katarina je slobodno vreme između nastupa koristila za odmor, dok ga sada provodi sa naslednicom.

foto: Printscreen/Instagram

- Kada sam ostala trudna, ja sam bila spremna na to, vrlo sam dobro znala kakva ozbiljnost i kakva uloga me čeka u životu. Imala sam podršku supruga, porodice, a i ja za svoje godine mnogo ozbiljnije i trezvenije razmišljam, vidim i po mojoj generaciji, kao da je moje razmišljanje osobe od 40 godina, a oni su u tridesetim. Znala sam šta me čeka, ali ja sam to želela, tako da nisam imala neki problem, znam da dosta žena upadne u postporođajnu depresiju i žao mi je zbog toga. Ali najvažnija je tada podrška vaših najbližih - istakla je Kaća.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:10 Katarina Grujić slavi devojačko, a sa njom i ONE!