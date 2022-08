SRCE JE PRESTALO DA JOJ KUCA, NIJE SE DOVOLJNO RAZVILA! Zvezda Granda izgubila bebu, slomljena od tuge: Noćima ne spavam

Nekadašnja "Zvezda Granda", Biljana Sulimanović, potvrdila je da je doživela spontani pobačaj.

- Tačno je, moja trudnoća se dosta zakomplikovala i sve se nekako odigralo odjednom. Otišla sam na kontrolu i lekari su mi rekli da bebi ne kuca srce i da moramo da pratimo šta se dešava. Lekari su davali sve od sebe, mada su joj šanse da preživi bile svega 5 posto i na kraju smo je jednostavno izgubili. Uputili su nas u GAK, gde sam obavila još dva dodatna pregleda i utvrdili su da je to to, da za sedam dana moram na abortus. Beba se nije dovoljno razvila, srce je prestalo da joj kuca- potvrdila je slomljeno Biljana i dodala da je osim velikog gubitka, teško podnela i to što mora na kiretažu.

- Teško nam je svima, ali Gospod je tako hteo. Ne spavam danima, baš je teško - dodala je. Ipak, slamku spasa danas pronalazi u svojoj porodici i kraj supruga koji joj je velika podrška.

- Da je lako da se zaboravi nije, ali trudim se da zajedno sa mojom porodicom prevaziđemo ovo što nas je snašlo. Moji roditelji, muž, sestra i braća daju mi najveću snagu- ističe pevačica koja i dalje ne može da se pomiri sa velikim gubitkom.

- Bila sam kod mojih sve dok se nisam oporavila, a sad odmaram u stanu sa mužem- kaže Biljana koja se neizmerno radovala prinovi.

Za sad na ispunjenje želje da postane majka moraće da sačeka, jer trenutno nije preporučljivo da ostane u drugom stanju.

- Lekari kažu da mogu posle tri meseca, ali da je najbolje da napravimo pauzu od godinu dana. Ali o tom- po tom, želim da sve ovo prvo prođe, da dođem sebi, pa ćemo videti za dalje - zaključila je.

