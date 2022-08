OTELI SU MI PESMU I DALI JE CECI! Vesna Zmijanac otkrila da je OVAJ HIT prva snimila, a evo koje OBEĆANJE joj je dao Oliver Mandić

Postoji samo jedna pevačica narodne muzike za koju su se rok i pop zvezde nekadašnje stare Jugoslavije bukvalno otimale ko će da joj uradi bar jednu pesmu, i to je Vesna Zmijanac. Za nju su neke od najpoznatijih pesama pisali Dino Merlin, Bajaga, Željko Joksimović...

foto: Dragan Marinković

Međutim, malo je poznato da je skoro ceo album „kraljici tuge“ baš pred početak građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji trebalo da uradi Oliver Mandić. Ona je sa njim, kao duetsku pesmu 1992. godine snimila pesmu „Zlato, srećan put“, ali ta verzija ovog, sada već evergrina, nikada nije ugledala svetlost dana.

foto: Damir Dervišagić

„Ja sam to otpevala, sada kad se setim, raspametim se koliko je to bilo dobro. A onda su mi tu pesmu oteli. Oliver, svaki put kada me sretne mi obećava da će tu našu verziju pustitii u etar, ali to se nikada nije desilo. Zašto? Pitajte njega, i ja bih volela ponovo da je čuje“, kazala je Vesna za Kurir, dok je gostovala na Roštiljijadi u Leskovcu. Pomenutu pesmu je tri godine kasnije na svom albumu „Fatalna ljubav“ objavila Svetlana Ceca Ražnatović.

foto: Printscreen

Već i vrapci znaju da je par pesama, koje su bile pisane za Vesnu kasnije otpevala Ceca, poput „Kukavice“ i „Idi dok si mlad“. Vesna je skoro priznala da je i Merlinova pesma „Beograd“ bila najpre namenjena njoj.

