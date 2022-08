IMALA JE 63 KG KAD SE PORODILA, A SAD IMA 54 KG! Ana Bebić za doručak je pila ovu TEČNOST i smršala 9 KG, podelila i TRIK SAVET

Ana Bebić kaže da je nakon trudnoće uspela da skine devet kilograma, i to pomoću kafe! Pevačica se pre četiri godine povukla sa muzičke scene jer je rodila sina Matiju, a zatim je prošle godine dobila i Andriju. Ona otkriva kako je uspela da vrati liniju koju je imala pre dva porođaja.

- Umesto da jedem, pila sam kafu! Uglavnom je to bio nes sa sojinim mlekom i malo šećera. To bi me zasitilo, pa nisam morala da jedem satima. Kad bih ogladnela, uzela bih salatu. To bi bilo sve što sam unosila za ceo dan. Tako sam izgubila devet kilograma, i to veoma brzo - kaže Ana i dodaje da ne preporučuje svima da slede njen primer.

- Svesna sam da to nije zdravo, ali sam jedino tako uspela da se stešem. Ko može, bolje je da se hrani raznovrsno, odnosno da ima više manjih obroka. Ne postoje neke čarobne formule za mršavljenje! Žene ne treba da drže rigorozne dijete, kao što sam ja uradila, već samo da probuše kašiku i jedu kuvanu hranu.

Pevačica je upravo zato poslednjih mesec počela da unosi još neke namirnice, osim kafe i salate.

- Shvatila sam da moram da počnem da jedem sve, kao i da je samo važno da u nekom trenutku kažem sebi: ,,Dosta", a ne da natrpam sve i svašta u tanjir! Nisam više na dijeti, samo izbegavam da večeram posle sedam sati uveče i to se odmah vidi na meni. Mada, svakog leta malo smršam i pocrnim, pa izgledam vitkije.

Ana zbog trudnoće godinama nije trenirala, nedavno se vratila vežbanju.

- Sa prvim detetom se nisam mnogo ugojila, ali sa drugim jesam! Čim je Andrija malo porastao, krenula sam u teretanu. Ranije sam igrala rukomet i imala sam izražene mišiće. U januaru sam počela intenzivno da treniram, uglavnom s tegovima i uspela sam da oblikujem telo. Opet imam mišiće i srećna sam zbog toga - priča pevačica.

Šta jede Ana Bebić Doručak: Kajgana sa povrćem ili samo nes kafa Ručak: Bezglutenska pasta Večera: Kupus ili neka druga salata Trik savet: Pijte mnogo tečnosti

