ANA BEBIĆ OTKRILA KOLIKO JU JE ULOGA MAJKE PROMENILA! A onda spomenula i MUŽA: Sinovi će jednog dana otići, ostaćemo samo ON I JA!

Pevačica Ana Bebić otkrila je razne akteulnosti iz svog privatnog, ali i poslovnog života.

foto: Printscreen/Premijera

Naime, Bebićeva se na samom početku dotakla svoja dva sina.

- Moja muzika baš ne prolazi, samo privatno – našalila se pevačica na pomen dece, pa nastavila:

- Srećna sam što sam dobila dva mala dečaka, volim ih najviše na svetu. Muž me smiruje, ja i on uvek idemo protiv njih dvojice. Na kraju će oni da odu, a nas dvoje ostajemo do kraja. Ali dobro su, ne mogu da se žalim – kaže Ana, a onda otkriva koliko ju je uloga majke promenila.

foto: Printscreen/Premijera

- Nisu me nešto promenili, ali na njima je glavni fokus. Ne mogu više da izlazim i živim životom kojim sam htela. Više nema odlaska na kraj sveta, sve mora da se organizuje, ali to su slatke muke - otkriva pevačica u emsiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

