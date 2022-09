TRANSRODNA PEVAČICA PAPRENO ZARAĐUJE, ŽIVI KAKO VOLI, A NIJE UVEK BILO SAVRŠENO: Elektra progovorila o najtežem periodu u životu!

Elektra Elit, naša najpoznatija transrodna pevačica, ispričala je detalje života koje malo ko zna.

Pevačica kaže da je svojoj deci uvek najveća podrška.

- Nikad se ne mešam u izbor partnera svoje dece. Sin je još mali, ima 17 godina, to je ono vreme, već je počeo da radi, u Švajcarskoj je to obavezno, ide tri dana u školu, a dva dana na posao. Već ima svoju platu, tamo je sve drugačije, nije kao ovde i mora da se radi! Ko želi da živi, mora da radi. Ćerka je već neko vreme u dužoj vezi, godinu i po dana je sa dečkom i ja se u to ne mešam. Prošla sam svašta u životu, ne želim da uči na mojim greškama, već mora nekad i sama malo da udari glavom u zid kako bi naučila neke stvari. Jako sam ponosna kao roditelj, stvorila sam divnu decu i bez trunke mržnje prema drugima, puni su ljubavi... Šta drugo čovek da poželi? To je bogatstvo, a ne ove marke koje šetamo. Biti čovek je najteže u životu - iskrena je pevačica za "Premijeru".

foto: Ana Paunković

Najteži period u životu bio joj je razvod.

- Najteži period u životu mi je sigurno razvod. Svima je dobro poznato da bivša supruga i ja imamo odličan odnos, samo danas smo se čuli već 25 puta... Ali to je ono odvajanje od našeg zajedničkog doma, iako sam se ja preselila samo pet minuta od tog stana, ali znate onaj osećaj kada niste sa decom... Tad vam niko ne može pomoći, nego vi sami morate da izvučete iz svoje lične psihologije. Ne može vam pomoći ni doktor, ni psiholog, ni psihijatar. E sad, kad imate unutrašnju snagu, nadovezaću se na pitanje kako pomažem drugima - znam da sam mnogo dobar čovek i da svima treba pomoći - zaključuje Elektra.

foto: ATA Images

Ona je otkrila i da li će se naći među učesnicima rijalitija.

foto: Printscreen/Premijera

- Nije istina. Ne ulazim u "Zadrugu 6". To je neka anketa bila gde su stavili moje ime da sam ja dobila najviše poena na toj anketi. Znači narod želi da me vidi u toj priči... Nije ni vreme ni mesto za mene tamo. Ja mnogo više zarađujem u inostranstvu sa poslom kojim se bavim, ja to ne krijem. Možda uđem u rijaliti na jedan dan, što da ne - rekla je pevačica.

